Tailwind Havayolları’ndan Covid-19 salgınına uçuş desteği

10 Nisan 2020

Sivil Havacılık sektörünün köklü havayolu şirketi Tailwind Havayolları, koronavirüs sebebiyle başka ülkelerde mahsur kalan insanları tahliye ederek sevdiklerine kavuşturmaya devam ediyor. Son olarak, Kazakistan'a ve ailelerine dönmek isteyen 100 üniversite ögrencisinin ülkelerine ulaştıran Tailwind Havayolları, Covid-19 mücadelesine destek amacıyla uçaklarını kargo taşımacılığı için hizmete sundu.



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tailwind Havayolları Genel Müdürü Mehmet Bostan, “Krizin başlangıcından beri süreci yakından takip ediyoruz. İlk andan itibaren yolcularımız ve ekiplerimizin sağlığına ilişkin başta uçaklarımızın her uçuş sonrası dezenfekte edilmesi olmak üzere tüm tedbirleri alıyoruz. Buna ilişkin ulusal ve uluslararası gelişmeler ve ilgili talimatlar ciddi olarak izleniyor" dedi.

“Kendi yurttaşlarımız başta olmak üzere yüzlerce yolcuyu tahliye ettik”

Ortaya çıkan uçuş kısıtlamaları sonrası turistik ve charter seferlerine son verdiklerini belirten Mehmet Bostan; "Başka ülkelerde mahsur kalan ve ülkelerine dönmek için arayış içinde olan insanlara yardımcı olma ihtiyacı ortaya çıkınca elbette hayır demedik. Şu ana kadar kendi yurttaşlarımız başta olmak üzere yüzlerce yolcuyu güvenle sevdiklerine ulaştırdık. Ayrıca yolcu uçaklarımızda acil insani kargoların taşınması için ilgili birimlerimiz arası koordinasyonu sağladık. Tüm bunları mümkün kılan çalışma arkadaşlarıma üstün gayretleri ve fedakarlıkları için minnettarım" dedi.