Taiwan Excellence Tayvan Gelişmiş Akıllı Makine Çözümleri'nden sanal fuar

27 Mayıs 2020

Tayvan'ın üstün özellikli ürünlerinin tanıtmak için düzenlenen uluslararası bir kampanya olan “Taiwan Excellence” kapsamında, 2 Haziran saat 10:30 ile 12:30 arasında "Taiwan Excellence Smart Machinery" On-Line Basın Toplantısı düzenlenecek.



Küresel üreticilerin endüstriyel gelişimine ve otomasyonlarına katkıda bulunmak amacıyla Taiwan Excellence, Tayvan'ın önde gelen akıllı makine şirketlerinden sekizini en gelişmiş akıllı üretim çözümlerini sergilemeye davet ediyor.



COVID-19 salgını, küresel imalat endüstrisine büyük zarar verdi ve ülkeleri endüstriyel gelişimin önemi konusunda bilinçlendirdi. Hassas teknolojisi ve Bilgi Teknolojileri entegrasyonu ile bilinen Tayvan Akıllı Makine endüstrisi, salgınla birlikte sadece 40 gün içinde 92 maske üretim hattı kurma gibi aslında imkansız görünen bir görevi başarıyla tamamladı ve günlük maske üretimini 1.88 milyon adetten 17 milyon adete çıkardı. Bu başarı Tayvan Makine endürstrisinin yeni gelişmelere hızla tepki verme ve esnek yönetim anlayışını gösterdi ve Tayvan’I dünya üretim endüstrisini canlandırmak için en iyi seçenek olduğunu ortaya koyuyor.



Küresel alıcıları Tayvan Akıllı Makineleri ile tanıştırmak için düzenlenen basın toplantısı, sektörü temsileden sekiz şirketi ağırlıyor: HIWIN, FFG (Feeler), Solomon, Manford, Chin Fong, Grintimate, Tong Tai ve She Hong (Hartford). Konferansta hassas bileşenler, dijital olarak control edilen takım tezgahları, otomasyon ekipmanları ve akıllı control sistemleri dahil olmak üzere şirketlerin ürün ve çözümleri tanıtılacak. Basın toplantısında, 50 Taiwan Excellence markasından toplam 60 muhteşem Akıllı Makine ürününün sergileneceği ve alıcıların her zaman ve her yerde mükemmel akıllı makine ürünlerinin keşfetmelerini sağlayacak yeni bir 'Taiwan Excellence Smart Machinery Sanal Fuarı'nın da lansman yapılacak.



Sekiz şirketin ürünlerinin şöyle:



HIWIN'in DATORKER Robot Redüktörü, uluslararası standartlara uygun olarak 7.000 saatin üzerinde istikrarlı tekrarlanabilirlik ve konumlandırma sağlamaktadır. HIWIN bu standard ulaşabilen firmalar arasında dünya çapında üçüncü sırada yer almaktadır. Redüktör, robotlarda, otomasyon ekipmanlarında, yarı iletken ekipmanlar davet akım tezgahlarında yaygın olarak kullanılmaktadır.



FEELER'in yeni Akıllı Beş Eksenli İşleme Merkezi, akıllı işletimi istikrarlı işlevsellik ile birleştirmektedir. Bulut platformuna bağlanma özelliği ile kullanım oranı, boşta kalma analizi gibi önemli verileri okuyabilme imkanı sunar. Sarsıntı bastırma tekniği, işmili ve akış hızını ayarlayarak kesme titreşiminin azaltılmasını sağlar.



SOLOMON'un AccuPick 3D'si, farklı nesne türleri karıştırıldığında bile robotların komplike “seç-ve-yerleştir” görevlerini gerçekleştirmesini sağlayan gelişmiş bir 3D görüş teknolojisidir. Sistem tüm büyük robot markalarıyla uyumludur. Kullandığı son teknoloji ürünü 3D optic modül, seçme işleminin hem hızlı hem de doğru olmasını sağlar ve 2 m x 2m’ye kadar olan boyuttaki toplama alanında işleyebilir.



MANFORD'un VU-620 5 Eksenli İşleme Merkezi yüksek hız, hassasiyet ve güvenilir kalite sunar. B/C eksenli döner çalışma masası ve lineer kılavuz yöntemleri, yüksek performanslı düktilite, daha fazla titreşim önleme kapasitesi, normal yağlama sistemi ve pompa motorundan % 90 daha az yağ ve % 80 daha az elektrik kullanımı sağlar. Bu makine 3D kesim için uygundur.



CHIN FONG'un GTX Serisi Güç Presi, düşük hızda tam enerjiyle yüksek torkolan ve presle tasarlanmış bir servo sürücü motoruyla güçlendirilmiştir. Slide'ın hareketini ve tonajını stabilize edebilen serbest ayar oluşturma eğrisi, bükme, çekme, ekstrüzyon gibi her türlü şekillendirme ihtiyaçlarında uyumlu olan 'mikroinç' ile mümkündür. Bu şekilde verimlilik de büyük ölçüde artar.



GRINTIMATE CTS-100 Öğütücü, şanzıman dişlisinin öğütme verimliliğini etkili bir şekilde artıran özel bir hidrostatik sistem ile donatılmıştır. Yüksek sertlik, düşük sürtünme ve aşınma özellikleri ile taşlama çarkı 300 mm’ye kadar genişletilebilir taşlama çarkı taşlama işlemini büyük ölçüde kolaylaştırmakta ve süreci 45 saniyeye kadar kısaltmaktadır.



TONGTAI'nın "SP-5000P" Beş Eksenli Yatay Makine Merkezi alümin yumalaşımlı parçalar için mükemmel işleme performansı sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Yüksek hızlı çift DD motor sürücüsüne sahip iki eksenli devirme ve döner tablası tüm karmaşık açılarda kullanılabilir. Yüksek hassasiyetli konik konumlandırma pimleri, makine işlemleri sırasında stabilite ve güçlü bir sıkma kuvveti sağlar.



HARTFORD'un Hartrol Premium Denetleyici’si metal kesme işlemlerinize daha fazla beceri ve verimlilik getiren son derece optimize edilmiş ve kontrolü kolay özelliklere sahiptir. Uzaktan yönetim sistemi, makinenin durumunu control etmenizi ve gerektiği gibi ayarlamanızı sağlar. Ayrıca çoklu dokunmatik ekran, işlem sırasında programlamayı daha kolay ve daha hızlı hale getirir.