Takeda, Ebru Yavuz'un görev alanını genişletti

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ilk 10 ilaç şirketi içinde yer alan Takeda, Türkiye’den yurt dışına gönderdiği başarılı kadın yöneticilerin görev alanlarını genişletmeye devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2017 yılında NEMEA Bölgesi Pazar Erişim ve Ticari Direktörü olarak atanan Ebru Yavuz, geçtiğimiz yıl ICMEA Bölge Başkanına bağlı olarak Hindistan, Orta Doğu, Türkiye, Cezayir ve Güney Afrika başta olmak üzere 40’a yakın ülkenin operasyon ve iletişiminden sorumlu bir pozisyona atanmıştı. Ekim 2020’de yeni terfi alan Ebru Yavuz, Takeda için gelişen ve büyüyen Ukrayna ile Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) bölgesinin Genel Müdürü olarak atandı. Bu kilit bölge, UKRAYNA altında Azerbaycan, Ermenistan, Belarus, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova ve Özbekistan’ı, bunun yanında BDT (Bağımsız Devletler Topluluğu)’nu kapsıyor ve UCC olarak adlandırılıyor.

Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Ebru Yavuz, Bilgi Üniversitesi’nde MBA eğitimini tamamladı. Takeda'ya katılmadan önce, Bilim İlaç ve Novo Nordisk gibi şirketlerde görev alarak ilaç sektöründe önemli paydaşlarla güçlü ilişkiler geliştirdi. Ebru Yavuz, 20 yılı aşkın süredir biriktirdiği kapsamlı ruhsat, fiyat, geri ödeme ve kamu ilişkileri deneyiminin yanı sıra çalışmalarındaki olağanüstü performansı ile Takeda Türkiye Özel Ödülü’ne ve Gelişen Pazarlar Başkanı tarafından Bağlılık ödülüne lâyık görüldü.