Takipsan, RFID teknolojisinde perakendenin çözüm ortağı oldu

23 Haziran 2020

NİHAT DELİBAŞI-İZMİR

Murat Yaşar Akbaş, Fırat İlgaz ve Abdurrahman Soncağ tarafından kurulan İzmir merkezli teknoloji şirketi Takipsan, Takipsan, yerli ve yabancı perakende devlerinin çözüm ortağı oldu. Murat Yaşar Akbaş, Fırat İlgaz ve Abdurrahman Soncağ tarafından 9 yıl önce kurulan, İzmir 9 Eylül Üniversitesi Teknoparkı’nda faaliyet yürüten şirket, güvenlik antenleri, stok takip cihazları, mobil satış uygulamaları ve devre kartları alanında önemli ürün ve hizmetler üretiyor.

Şirket son olarak Vakko’nun talebi ile dünyada ilk kez içine konan giysilerin kumaş bilgilerini etiketinden otomatik okuyarak, giysileri ozon ve ultraviyole ışınlarıyla dezenfekte eden dezenfeksiyon dolabının üretimini gerçekleştirdi. Takipsan Yönetici Ortağı Murat Yaşar Akbaş, “RFID teknolojisinde her barkod akıllı ve içerisinde bir yazılımla çalıştığı için ürünün tüm aşamalarmı takip etmeye imkan sağlıyor. Savunma sanayinden, sağlığa her sektörde kullanılabiliyor. Örneğin, biz 5 bin kalem ürüne sahip bir mağazayı 10 dakikada sayıp çıkarız” dedi.

Her ürüne bir kimlik numarası

Sistemin otoyollardaki HGS benzeri yapısma dikkat çeken Akbaş, Dekatlon firması yetkilileri ile yaptıkları görüşmede RFID projesini uygulamaya koydukları ilk yıl yatırım maliyetini çıkararak satışlarında yüzde 10 artış yaşadıkları bilgisini verdi. Müşterileri arasında Inditex, Zara, 'THY, Vakko, H & M, Max Royal gibi devir bulunduğunu kaydeden Akbaş, “Indiüex, kurduğumuz sistemle Türkiye’den gerçekleştirdiği tedariklerde hatalı ürün teslimi, stok kontrolleri konusunda yaşadığı problemleri sona erdirdi. Ardından Çin, Portekiz, Mısır, Fas gibi tedarikçilerin takibini bize verdiler” dedi. Ulaştıkları ciroyu paylaşmayı doğru bulmadıklarını ifade eden Akbaş şöyle devam etti, “Rakiplerimiz bizi yakından takip ediyor. Satın alma, ortaklık tekliflerinin geldiği ortamda bu rakamları paylaşmayı doğru bulmuyoruz” diye konuştu.

Dezenfeksiyon dolabı üretti



COVD sonrası hazır giyim sektöründe yaşanan kriz ortamında müşterilerden gelen talebi değerlendirerek fırsat yarattıklarını kaydeden Akbaş, "Vakko'un Türkiye'deki 180 mağazasının RFID teknolojisi ile takibini gerçekleştiriyoruz. Bu süreçte bize mağazalarda denen kıyafetlerin dezenfeksiyonu ile ilgili talepte bulundular. 2 ay gibi kısa Sürede dünyada ilk dezenfeksiyon dolabının patentini almak için Türk Patent Enstitüsü'ne başvurumuzu yaptık" dedi.