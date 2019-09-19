Taksicilere Papara ile günlük ödeme

19 Eylül 2019

İstanbul’da Sarı ve Turkuaz Taksiler ile hizmet vermeye devam eden Uber, yolcu ve sürücü ortaklarına güvenli ve kaliteli bir deneyim sunmak için yeni özellikler geliştirmeye ve Türkiye’de yatırımlarına devam ediyor.

Son olarak BDDK lisansı ile faaliyet gösteren ve Türkiye’nin yüksek işlem hacmine sahip elektronik para kuruluşu olan Papara ile işbirliği yapan Uber, tüm Taksi sürücü ortakları için günlük ödeme özelliğini duyurdu.

Uber taksi yolculuklarında kredi kartı ile ödeme seçeneğini uzun süredir sunuyor. Taksi sürücü ortaklarına kredi kartı ile gerçekleşen yolculukların kazançları bu yeni işbirliği ile günlük olarak ödenmeye başlandı. Taksi sürücüleri Papara hesaplarına gelen ödemeleri diledikleri zaman Papara Card’ları ile harcayabiliyor ya da nakit olarak çekebiliyorlar.

Uber Türkiye’deki tüm Taksi sürücü ortaklarını sigortalayarak, Uber platformunu kullanan taksicileri yolculukları esnasında gerçekleşebilecek kazalardan doğan yüksek maliyet ve gelir kaybı riskine karşı koruyor. Yerel paydaşlarla işbirliği çerçevesinde, elektronik faturalandırma sistemine geçmiş olan Uber, İstanbullulara hizmet vermeye ve Türkiye’ye olan bağlılığını korumaya devam ediyor.

Uber Hakkında

Uber, güvenli ulaşımın popüler seçeneği olarak 2014 yılı itibariyle İstanbul’da hizmet vermeye başlamıştır. Türkiye Uber’in dünyada en hızlı büyüyen pazarlarından birisi olmuştur ve Türkiye’de 4 milyondan fazla kullanıcı Uber uygulamasını indirmiştir.

Papara Hakkında

Papara, 26 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan ve BDDK tarafından verilen yetki belgesi kapsamında faaliyet göstermektedir. Bireysel ve kurumsal kullanıcılarına para transferi ve ödeme hizmetleri sunmaktadır. Avrupa’nın en hızlı büyüyen finans kuruluşları arasında yer alan Papara 2.5 Milyonun üzerinde kullanıcıya ve yıllık 50 Milyar TL’nin üzerinde işlem hacmine ulaşmıştır.