Talep arttı, 800 kişilik eleman ilanı verdi!

05 Ekim 2020

Çiğdem YÜCESOY SUBAŞI

Yaz aylarında başlayan normalleşme adımlarıyla hazır giyim üreticilerine gelen talepler, üretime dönmeye başladı. Yakın zamanda Malatya’da açtığı yeni fabrikayla üretim tesislerini artıran Talu Tekstil de yeni siparişlere bağlı olarak ilave istihdam için kolları sıvadı. 800 kişilik ek bir istihdam yaratacaklarını söyleyen Talu Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, “Çalışan sayımız halihazırdaki üretime yetişemiyor” dedi.

Global hazır giyim markalarına üretim yapan şirket, artan siparişlere yanıt verebilmek için üretim kapasitesini artırdı. Bu artışla birlikte ortaya çıkan eleman ihtiyacını karşılamak için caddelerdeki reklam panolarına da ilan verdi. İstanbul, Sakarya ve Malatya’da fabrikaları olan Talu Tekstil, üç fabrikada toplam 1700 olan çalışan sayısını ilave alımlarla 2 bin 500’e çıkaracak.

Uzakdoğu ve Çin’den Türkiye’ye yönelen bir üretim talebi olduğunu söyleyen İTHİB Başkanı ve Talu Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gültepe, “Özellikle spor giyime yönelik siparişlerde büyük bir artış var” dedi.

“Siparişlerde yüzde 20’lik artış var”



Gültepe, mevcut müşterilerinden gelen talep üzerine yüzde 20’lik ek bir kapasite artışına gittiklerini de sözlerine ekledi. Geçen yıl ekim ayında kararı alınarak yatırıma başlanan Malatya’daki tesisi pandemiye rağmen bitirdiklerini söyleyen Gültepe, sözlerini şöyle sürdürdü: “Küresel salgının yarattığı olumsuzluklara rağmen fabrikayı sekiz ay gibi kısa bir sürede tamamlayarak temmuz ayında devreye aldık. 700 kişi istihdam ettiğimiz Malatya fabrikamızın henüz üçüncü ayı olmasına rağmen üretimini de çalışan sayımızı da artırıyoruz. İlk etapta 500 kişilik bir işe alım yapacağız. Ama orta vadede çalışan sayımızı yüzde 100 oranında artırarak bin 400 kişiye çıkaracağız.”

Gençleri istihdam edecek

Yeni istihdam için İŞKUR’la işbirliği yapan şirket, ağırlıklı olarak gençleri istihdam edecek. Paketleme, dikim ve ütü birimlerinde elemana ihtiyaç duyduklarını söyleyen Gültepe, “İstihdam edeceğimiz kişileri yetiştirmek üzere alacağız. Kendi tezgahlarımızda, kendi şirket kültürümüzle eğiterek fabrikalarımızda çalıştırmaya başlayacağız.”

100 milyon dolar ihracat

Taha Grubu’na bağlı olarak 1994 yılında kurulan Talu Tekstil’in toplam üretim kapasitesi 800 bin adet. Ağırlıklı örme grubu olarak üretim yapan şirket, gelen siparişlere göre zaman zaman dokuma örme karışımlı ve triko görünümlü kumaşlar da yapıyor. Yeni siparişlerin de etkisiyle ihracatta 2021 yılında ciddi bir büyüme elde edeceklerini söyleyen Gültepe, “Bu yılın sonunda 80 milyon dolar düzeyinde gerçekleşecek ihracatımızı önümüzdeki yıl 100 milyon dolara çıkaracağız” dedi.