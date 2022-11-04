Talesun ve Mem Grup, fotovoltaik güneş panelleri üretecek

Barış SEDEF / İSTANBUL

Zhongli Group, bünyesinde 1988 yılında kurulan ve Türkiye’de fotovoltaik güneş panellerinde yüzde 20 pazar payına sahip olan Talesun Solar, dünyadaki en büyük Tier-1 güneş paneli üreticileri arasında yer alıyor. 1993 yılında kurulan tekstil, enerji ve gemi inşa sektöründe faaliyet gösteren Mem Grup, ile fotovoltaik güneş paneli üretimi için iş birliği sözleşmesi imzalayan Talesun, üretim, satış gücü tecrübesi ve teknoloji aktarımıyla katkı sağlayacak. İki firma arasında imzalanan anlaşma kapsamında Kahramanmaraş’a tesis yatırımı yapacaklarına vurgu yapan Mem Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Teyfik Paksu, “Fabrikamız, Kahramanmaraş merkezinde bulunan 40 bin metrekare kapalı alanda üretim faaliyeti gösterecektir. Yıllık 1 GW üretim kapasitesi ve Talesun markası adı altında 2023 yılı ikinci çeyrek itibariyle üretim yapmayı hedefliyoruz. Fabrikada kullanılacak tüm ekipman, malzeme ve hammadde tercihi Talesun standartlarına ve onayına göre tedarik edilecek.” dedi.

Fabrikanın 2023 yılı içerisinde P-Type hücreler üretmeye başlayacağını belirten Talesun Solar Avrupa, LATAM ve MENA Başkan Vekili ve Türkiye Genel Müdür’ü Pınar Eser, fabrikanın TOP-CON (N-Type) hücreler ile panel üretimine uygun teknolojiye sahip olduğunu ve 2024 itibari ile ve talepler doğrultusunda TOP-CON hücreler ile panel üretim yapılacağını vurguladı.

Avrupa ve Amerika pazarına ihracat yapmayı hedefliyor

Talesun ile yakaladığımız bu iş birliğini bir sonraki aşamaya taşımanın en büyük hedefleri arasında yer aldığına dikkat çeken Paksu, “Bu kapsamda öncelikli hedefimiz yüksek teknoloji ve kaliteli, uluslararası standartlarda üretilen güneş panellerini Talesun ekibi ile ülkemiz ihtiyaçlarını öncelikle karşılayabilmek adına Türkiye pazarına sunmak.” diye konuştu.

Sonraki hedeflerinin ise Avrupa ve Amerika pazarlarına ihracat yapmak olduğunu dile getiren Ahmet Tevfik Paksu, Mem Grup’un sanayici kimliği ve Talesun’ın güçlü global satış ağı ile önümüzdeki yıllarda, özellikle Amerika pazarında faaliyet gösterebileceklerini dile getirdi. Yeni yatırımlarla GES alanında yerli üreticilerin taleplerine daha rahat bir şekilde cevap vereceklerine işaret eden Paksu, orta ve uzun vadede yatırımlarına devam edeceklerine dikkat çekti.

Solar hücre üretim fabrikası yatırımı da gündemde var

Ahmet Teyfik Paksu, Talesun ile yapılan anlaşma kapsamı gereğince hem Türkiye hem yurtdışı pazar taleplerini karşılayabilmek adına fotovoltaik güneş paneli üretim kapasitesinin ilerleyen dönemde artırılacağını bildirdi. Ayrıca istihdamı ciddi oranda artırmak ve teknoloji transferi ile Türkiye’ye katkı sağlamak amacıyla solar hücre üretim fabrikası yatırımı da planladıklarını ve ilgili altyapı çalışmalarına başladıklarını aktardı.