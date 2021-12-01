Talia, Amerika pazarına 12 farklı atıştırmalıkla girdi

Yaklaşık üç yıl önce kurduğu ‘Talia’ markasıyla nohut bazlı sağlıklı atıştırmalık üretimine başlayan girişimci Hatice Bilici, üretiminin yüzde 70’ini ihraç ediyor.

Günümüzde glutensiz ve vegan beslenme trendindeki artışı, prebiyotik beslenmeye verilen önemi göz önüne alarak, sağlıklı ve bütünsel bir atıştırmalık markası yarattığını dile getiren Bilici, “Markamız ‘Talia’, cennetten düşen çiğ taneleri, bolluk ve bereket demek. O yüzden ürün yelpazemizin ana maddesini, bu bolluk ve bereketi yansıtan milli süper gıdamız nohut olmasına karar verdim. İlk olarak Hindistan cevizli nohut atıştırmalığını geliştirdim. Haziran 2019’da Talia Snacks olarak, 12 farklı atıştırmalığımızla New York Fancy Food Show Fuarı’da birçok dünya markası arasında yer aldık.” açıklamasını yaptı.

Depo ve dağıtım ağı yatırımı yapacak

Üretiminin yüzde 70’ini ihraç eden şirket, önümüzdeki dönemde Türkiye ve ABD’de, sağlıklı yaşama ve beslenmeye önem veren zincirlerin tamamında yer almayı hedefliyor. Ürettikleri atıştırmalıkları Türkiye’nin yanı sıra 10 ayrı ülkede ve en önemlisi ABD’de zincir market ve kahve dükkanlarında nihai tüketici ile buluşturduklarını vurgulayan Bilici, özellikle ABD’de belirli bir hacmi yakaladıktan sonra depolama ve dağıtım ağı yatırımı planladıklarını söyledi.

Bilici, “2022 yılında nohut başta olmak üzere, baklagil bazlı ürün yelpazemizi geliştirmeyi planlıyoruz. Kavrulmuş tatlı ve tuzlu nohut atıştırmalıkları, vegan çikolata kaplı nohut drajeleri ve nohuttan yapılmış sağlıklı fırınlanmış cipslerimiz en yenilikçi atıştırmalıklarımız. Son olarak, Ar-Ge ekibimizin üzerinde çalıştığı, kahvaltılık nohut gevreği ile ürün portföyümüzü geliştirmeye devam ediyoruz.” dedi.

Kârının 7’de 1’ini ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor

Bağışıklık sistemi ve sağlık için doğal, işlenmemiş gıdaların önemini pandemi ile tekrar anlaşıldığına dikkat çeken Bilici, ABD’nin bu konuda en yenilikçi ve öncü ülkelerden biri olduğunu dile getirdi. Bilici yaptığı açıklamada, “Özellikle ABD pazarına büyük önem veriyoruz. ‘Talia’yı hayat tarzı markası olarak dünyaya tanıtmak ve büyüyen pazarda yerimizi almak öncelikli hedefimiz. Öte yanda nereden geldiğimizi unutmamak adına, Talia’nın tüm kârının 7’de 1’ini ihtiyaç sahiplerine bağışlıyoruz.” diye konuştu.