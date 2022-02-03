Talia, Kanada’ya ihracat yapmaya hazırlanıyor

Sağlıklı atıştırmalık kategorisi, özellikle pandemi ile beraber hızla büyüyor. Bu süreçte raf ömrü uzun ve koruyucu madde içermeyen, sağlıklı paketli gıdalar tercih edilmeye başlanmış durumda. Euromonitor’a göre 2019 ve 2020 arasında yüzde 12,9’luk büyüme gösteren sağlıklı atıştırmalıklar kategorisinin dünyadaki hacminin 2025’e kadar 98 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor.

Talia markasıyla sağlıklı atıştırmalık kategorisinde faaliyet gösteren girişimci Hatice Bilici, sağlıklı atıştırmalık pazarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, bugün dünyada daha az işlenmiş gıdaların ve mikrobiyotamıza faydalı yiyeceklerin daha çok tercih edildiğine dikkat çekti.

Tüketicinin sağlık bilincinin her geçen artmasına bağlı küresel pazarda fonksiyonel gıdalara verilen önemin de arttığını belirten Bilici, “Kronik hastalıkların riskini azaltmak ve genel sağlığımızı korumak için temiz içerikli, yüksek lif ve protein oranına sahip, bitkisel gıdalardan yapılan sağlıklı atıştırmalıklar market raflarının vazgeçilmez ürünleri oldu. Önemli olan işlenmiş gıdalardan uzak durup, vücudumuza uzun süreli kaliteli enerji verecek gıdalar tercih etmek.” ifadelerini kullandı.

Nohut cipsi üretti

Son yıllarda özellikle tahıl tüketimini minimuma indiren beslenmenin ve sağlıklı atıştırmalıkların öne çıktığını söyleyen Hatice Bilici, şunları kaydetti: “Baklagillerden yapılan, kaliteli besin değeri yüksek sağlıklı atıştırmalıklar ve bütünsel gıdalar daha çok tercih ediliyor. Bizim marka olarak nohutu seçmemizdeki neden ise, nohutun tam anlamıyla özümüze ait en değerli süper gıdalardan biri olması. Ayrıca yüksek lif ve protein içerdiğinden fonksiyonel bir gıda olması. Üzerinde çalışıp geliştirdiğimiz nohut cipsi, vegan çikolata kaplı drajeler ve nohut bazlı kahvaltılık gevreği gündelik hayatımızın bir parçası haline geldi. Geliştirmekte olduğumuz birçok ürün daha var. Dünyadaki trendleri yakından takip ediyoruz. Üniversitelerle ve gıda mühendislerimizle yeni ürünlere yönelik Ar-Ge gerçekleştiriyoruz.”

"Ürünlerimizin yerli payı yüzde 100"

Sağlıklı atıştırmalıkların 2021 yılında kurumsal hediye sepetlerinin vazgeçilmez ürünleri olduğunu kaydeden Hatice Bilici, “2022 yılında ofislerin açılmasıyla beraber ürünlerimizin şirket içi atıştırmalık olarak çok yoğun talep göreceğinden hiç şüphemiz yok. Talia olarak 2022’de ABD'de Amazon satışlarında şirket ve aileler için karışık kutularımız öne çıkacak. ABD’de varlığımızı artırmanın yanı sıra ürünlerimizi Kanada’ya da ihraç etmeyi planlıyoruz. Hammadde ihtiyacımızı tamamen Türkiye’den karşılamaya çok özen gösteriyoruz. Ürünlerimizin yerli payı yüzde 100.” şeklinde konuştu.