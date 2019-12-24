Talya Bilişim’e, ‘En İyi Otel Yönetim Yazılımı’ ödülü

24 Aralık 2019

25 yılı aşkın süredir yazılım sektöründe teknoloji üreten Talya Bilişim Elektra Otel Yönetim Sistemi’yle, Türkiye’nin En İyi Otel Yönetim Yazılımı ödülüne layık görüldü.

Türkiye turizminin enlerinin belirlendiği, Quality Management AWARDS 2019 ödülleri kapsamında, internet üzerinden yapılan oylamada 100 bin kişi oy kullandı. Oylama sonucunda Talya Bilişim, Türkiye’nin en iyi yönetilen seyahat teknolojileri kategorisinde Elektra Otel Yönetimi Sistemi’yle Türkiye’nin en iyi otel yönetim yazılımı ödülüne layık görüldü. Antalya HotelSU’da gerçekleştirilen törende Talya Bilişim’in ödülünü, şirket CEO’su ve Teknoloji Geliştirme Grubu Başkanı Kemal Oral aldı.

Türiye'nin en kapsamlı otel yazılımı Elektra

Elektra Otel Yönetim Sistemi yazılımı, bu ödülle Talya Bilişim’e ikinci ödülü getirdi. 2017 yılında da Quality Management AWARDS’da en iyi otel yazılımı ödülünü kazanan Elektra Otel Yönetim Sistemi, otellerin finansal, operasyonel ve idari süreçlerini elektronik ortamda detaylı olarak takip etmesini sağlarken, yönetime doğru analizlerle hızlı karar alma ve tam kontrol olanağı sunuyor.

28 modülü ile Türkiye’nin en kapsamlı otel yazılımı olarak tesislere katma değer yaratan çözümler sunan Elektra, kolay öğrenme ve pratik kullanımıyla da büyük kolaylık sağlıyor. Farklı modüler çözümleri sayesinde Elektra, 5 yıldızlı otellerden otel zincirlerine, orta ölçekteki otellerden konaklama merkezlerine kadar farklı ölçeklere sahip tesislerde kullanılabiliyor.