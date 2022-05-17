Talya: Küresel tıbbi ve aromatik bitki pazarında Türkiye’yi temsil ediyoruz

Dünyadaki tıbbi bitkilerin yaklaşık yüzde 6'sına ev sahipliği yapan Türkiye, 200 milyar doları aşan küresel tıbbi ve aromatik bitki ticaretinden daha fazla pay almanın yolunu uluslararası tanıtım fuarlarında buldu. Markalı ürün ve ham madde ihracatıyla Türkiye’nin küresel ticarette bilinirlik kazanmasını destekleyen Talya, uluslararası fuarlarda Türk markasının tanıtımını üstleniyor. Bu kapsamda organik ve sağlıklı yaşam sektöründe dünyanın en kapsamlı ve büyük fuarları arasında yer alan Natural Products Expo West ile küresel nutrasötik sektörünü buluşturan Vitafoods Europe 2022’de dünya devleriyle aynı sahneyi paylaştığını duyurdu.

Türkiye’nin küresel tıbbi ve aromatik bitki pazarından daha fazla pay almasının yolunun uluslararası tanıtım faaliyetlerinden geçtiğini belirten Talya Türkiye ve Amerika Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı M. Halis Ertaş, “10-12 Mart 2022 tarihlerinde, Amerika’nın Kaliforniya eyaletinde düzenlenen, organik ve sağlıklı yaşam sektörünün dünya çapında düzenlenen en kapsamlı ve büyük fuarları arasında yer alan Natural Products Expo West’e katıldık. 2 bin 700’ün üzerinde uluslararası markaya, 57 bini aşkın katılımcıya ev sahipliği yapan fuarda, Talya markalı ürünlerimizle ülkemizi temsil ettik. 2016’dan bu yana katıldığımız fuarda bu sene tanıtımını yaptığımız Türk çörekotu ve kekiği oldukça ilgi gördü. 10-12 Mayıs tarihlerinde, İsviçre’nin Cenevre şehrinde, 120 ülke ve 25 binden fazla uzmana ev sahipliği yapan Vitafoods Europe 2022’de uçucu yağlarımızı ve prebiyotik ürünümüz HerbaFiber'i görücüye çıkardık. 18-20 Şubat tarihlerinde Antalya’da düzenlenen 12. Uluslararası Kozmetik Kongresi’nde de yerimizi alarak Bilim Kurulumuzun çok değerli çalışmalarını kozmetik endüstrisiyle buluşturduk.” ifadelerini kullandı.

Bu sene 15 fuar ve kongrede yerini alacak

Uluslararası fuarların ticari faaliyetlerin hızlandırılması açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken M. Halis Ertaş, “2022’de yurt içinde ve dışında Beauty İstanbul, CHCI İstanbul, KÜAD 6. Uluslararası Kozmetik Kongresi gibi toplam 15 fuar ve kongrede yer alarak ticari faaliyetlerimizde gaza basacağız. 28 Eylül-1 Ekim tarihlerinde Amerika’nın Philadelphia eyaletinde dünya devlerini bir araya getirecek Natural Products Expo East’de Türkiye’yi temsil edeceğiz. Yurt içinde İstanbul ve Antalya gibi şehirlerde ulusal ve uluslararası ölçekte düzenlenen etkinliklere katılacağız. Bu sayede İhracat hacmimizi genişleterek sadece kendi markamızın değil ülkemizin de dünyadaki bilinirliğini artırmaya hizmet edeceğiz.” dedi.

Bütçenin dörtte biri Ar-Ge’ye

Tanıtım faaliyetlerinin yanı sıra Ar-Ge çalışmalarının da Türkiye’nin uluslararası vitrinine katma değer sağladığına değinen Ertaş, “Geçtiğimiz yıl bütçemizin yüzde 15’ini oluşturan Ar-Ge faaliyetlerimizin payını bu sene yüzde 25’e çıkardık. Ar-Ge’de sporcu gıdaları ve probiyotiklerin ağırlıklı olduğu çalışmalar yürüteceğiz. Markalı ürünlerimizle yeni pazarlara ulaşarak ihracat hacmimizi yüzde 70 genişletmeyi planlıyoruz. Henüz adım atmadığımız Avrupa ülkeleri, hedef pazarlarımız arasında yer alıyor. Amerika’da katıldığımız fuarlarla ülkedeki operasyonumuzu da büyüteceğiz.” diye konuştu.

B2Press’in katkılarıyla...