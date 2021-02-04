Tam Finans ve eLogo’dan KOBİ’lerin İşini kolaylaştıracak iş birliği

Faktoring ve Fintech sektörünün önde gelen şirketlerinden Tam Finans ve yazılım sektörünün önemli oyuncusu Logo’nun finansal servisler şirketi eLogo, Logo kullanıcılarının faturalı çek ve alacaklarını daha kolay nakde çevirebilecekleri bir uygulamayı hayata geçirdi.

Çek ve Fatura İskonto Başvuru Uygulaması sayesinde; Logo Tiger&GO ürün ailelerinden app destekleyen çözümleri kullanan işletmeler, mevcut ERP çözümleri üzerinden faturalı çek ve faturalı alacaklarının nakde dönüştürülme durumlarını ücretsiz olarak sorgulayabilecekler.

Logo kullanıcıları faturalı çek ve alacaklarını sorgulamalarının ardından, alacaklarını kolayca nakde çevirmek konusunda Tam Finans’tan destek alabilecekler.

Tam Finans CEO’su Hakan Karamanlı, iş birliği ile ilgili yaptığı açıklamada: “Tam Finans olarak klasik bir faktoring şirketi değiliz. Esnaf ve küçük işletmelerin finansman ihtiyaçlarını hızlıca nakde çeviren bir fintek şirketi olarak konumlanmaktayız. Bu anlamda Fintek sektörünün eLogo gibi önemli bir oyuncusu ile yaptığımız iş birliği ile yine bu yönde yeni bir uygulama geliştirdik. Bu uygulama sayesinde Logo kullanıcıları, şubelerimize gelmelerine gerek kalmadan kullandıkları muhasebe ve ERP çözümleri içinden ücretsiz bir şekilde Tam Finans’a ulaşıp faktoring işlemlerini kolayca yapabilecekler. Önümüzdeki dönemde de bu tarz katma değerli ürün ve hizmetlerimizi geliştirerek, esnaf ve KOBİ’lerimize tam zamanında tam destek olmaya devam edeceğiz.”

eLogo Genel Müdürü Başak Kural ise Tam Finans iş birliğinin önemine dikkat çekerek, “Dünyada dijital iş süreçleri ile beraber finansal teknolojiler alanındaki müşteri ihtiyaçları ve iş süreçleri de oldukça hızlı değişiyor. eLogo olarak özel entegratörlük hizmetlerimiz ile birlikte pazarda ihtiyaç duyulan finansal e-servis çözümlerimiz ve açık bankacılık hizmetlerimiz ile müşterilerimizin iş süreçlerini dijitalleştiriyoruz. Türkiye’nin en büyük yazılım firmalarından biri olarak müşterilerimize her zaman en iyiyi sunma gayretindeyiz. Bu bağlamda Tam Finans ile yaptığımız bu iş birliğine çok önem veriyoruz. eLogo olarak hedeflerimiz doğrultusunda Logo Grup müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak ve verimliliklerini arıtacak yenilikçi servisler üzerinde çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

İş Birliğinin KOBİ’lere sunduğu avantajlar

Kolaylık: Vadesinden önce nakde çevrilmek istenileni faturalı çek ve alacaklar kolaylıkla Tam Finans ile paylaşılabilecek.

Zaman tasarrufu: Şubeye gitmeden faturalı çek ya da alacak için faktoring yapılıp yapılamayacağı ERP çözümü içinden sorgulanabilecek.

Nakit akışı iyileştirmesi: Faturalı çek ve alacaklar gibi finansal değerler; ihtiyaç anında Tam Finans aracılığıyla nakde çevrilerek para akışı hızlandırılabilecek.

Maliyet avantajı: Çek ve Fatura İskonto Başvuru Uygulaması tümüyle ücretsiz bir uygulamadır, sorgulama işlemlerinde herhangi bir ücret ödenmez.



B2Press’in katkılarıyla...