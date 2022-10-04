Tamer Tanca yurt dışına franchising hazırlığında

Ayakkabı sektörünün köklü markası Tamer Tanca’ya yurt dışında mağaza açması için talepler arttı.

Özellikle İtalya, Almanya, İngiltere, İsveç gibi Avrupa ülkeleri ile ABD, Güney Afrika, Zimbabve Avustralya gibi uzak pazarlardan talep geliyor. Tamer Tanca Mağazacılık Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Tanca, yurt dışından gelen talepleri değerlendirmeye başladıklarını belirterek, çeşitli ülkelerde master franchising yöntemiyle mağazalar açmayı planladıklarını açıkladı.

Türk markalarına karşı yurt dışında ilginin giderek arttığını dile getiren Tanca, perakende mağazacılık yatırımları açısından birçok ülkede ortamın elverişli olduğuna dikkat çekti. Tamer Tanca marka ayakkabıların birçok ülkedeki departman store’larda yıllardır satıldığını hatırlatan Tanca, bu yüzden yurt dışında marka bilinirliklerinin çok yüksek olduğuna işaret etti.

İlk mağazasını 2002 yılında Tepe Nautilus AVM’de açan Tamer Tanca Mağazacılık’ın yurt içinde yaklaşık 100 mağazası bulunuyor.

Daha önce Kemal Tanca olan bu mağazaların ismini, Tamer Tanca Mağazacılık’ın tescilli markası Tamer Tanca’ya çevirdiklerini hatırlatan Tanca, son olarak birçok perakendecinin girmek için yarıştığı İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminal Binası ve Galataport’ta da yerlerini aldıklarını vurguladı.