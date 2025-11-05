Tanyel Yılmaz, AgaOne’da CMO görevine başladı

“Mine to Market” (Madenden Pazara) vizyonuyla değerli maden sektöründe global ölçekte faaliyet gösteren AgaOne, büyüme stratejisini deneyimli isimlerle güçlendirmeye devam ediyor. Uzun yıllar medya, iletişim ve marka yönetimi alanlarında görev yapan Tanyel Yılmaz, grubun pazarlama ve iletişimden sorumlu genel müdür yardımcısı (CMO) olarak göreve başladı.

Yılmaz, Türkiye’nin yanı sıra Singapur, Birleşik Arap Emirlikleri, ABD ve Belçika’daki AGA Group şirketlerinin pazarlama, iletişim ve halkla ilişkiler faaliyetlerini yönetecek. Görev alanı, AgaBullion, AgaKulche, Aleks Metal Rafineri (AMR), AgaDigital ve AgaMX gibi tüm iştirakleri kapsıyor.

Gazetecilikten halkla ilişkilere uzanan 25 yıllık kariyeriyle tanınan Tanyel Yılmaz, televizyonculuk, kurumsal iletişim ve akademik alanda birçok başarılı projeye imza attı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Ekonomi Muhabirleri Derneği gibi kuruluşlarda aktif görev alan Yılmaz, İstanbul Kültür Üniversitesi’nde “İtibar Yönetimi” dersleri de verdi.

2017 yılında kurulan AgaOne, kıymetli madenlerin madenden mücevhere kadar tüm sürecini yöneten uluslararası bir şirkettir. Singapur, İstanbul, Dubai, New York ve Brüksel ofisleriyle faaliyet gösteren şirket, sürdürülebilirlik ve şeffaflık ilkeleriyle sektörde öne çıkıyor. AgaOne, Türkiye’nin küresel değerli maden ticaretindeki stratejik rolünü güçlendirmeyi hedefliyor.