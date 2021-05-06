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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile TÜRKSAT arasında TAKBİS protokolü

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile TÜRKSAT arasında Tapu ve Kadastro Bilgi Sisteminin (TAKBİS) geliştirilmesine yönelik protokol imzalandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada ,TAKBİS'in ülke genelindeki mülkiyet bilgilerinin yönetilmesini ve sorgulamaların yapılabilmesini amaçlayan, tapu ve kadastro hizmetlerinin dijital ortamda işletilmesini, böylelikle bu hizmetlerin vatandaşa güvenilir, güncel ve hızlı şekilde sunulmasını sağlayan en temel e-devlet uygulamalarından birisi olduğu belirtildi.

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