Tapucom'da bireysel gayrimenkullerin satışı başladı

Leyla İLHAN / İSTANBUL



Uzun yıllardan bu yana sadece kurumların elindeki gayrimenkulleri onlinde açık artırma ile satan

Tapucom Teknoloji Pazarlama (Tapu.com), artan taleple birlikte stoklar daha hızlı eriyince bireysel mülklerin de satışına da girdi.

Şirket, kurumsal firmalara sunduğu açık artırma yöntemini bireylere de uyguluyor. Daha fazla gayrimenkul satmak için bireysel portföy satışına da girdiklerini söyleyen Tapu.com Kurucu Ortağı Emre Erşahin, “Bireyselde daha önce pazarda hiç sunulmayan bir hizmeti sunmaya başladık. Tek Yetki Sözleşmesi kapsamında, değerlemeden, fotoğraf çekimine, mülk sahibi ilan verdikten sonra, ilanla ilgili çalan telefona ve yer göstermeye kadar tüm hizmetleri mülk sahibi adına biz yapıyoruz” dedi. Yılın başından beri verdikleri hizmeti, SPK lisanslı değerleme uzmanı ekipleriyle gerçekleştirdiklerini anlatan Erşahin, “Satıcıya satış vadesi ile alakalı yüksek ve alçak fiyatlı baremlerle satış taktiğine yardım ediyoruz. Ayrıca satıcıya gerçek zamanlı raporlama yapıyoruz” bilgisini paylaştı.

Piyasa değeriyle satılması sağlanıyor

Bireylere yönelik bu hizmeti şimdilik Ankara, İstanbul ve İzmir’de sunduklarını verdiklerini Erşahin, bu sayıyı 10 büyük ile çıkarmayı planladıklarını açıkladı. Satıcıdan komisyon almadan verdikleri hizmette kurumsal firmaların mülkleri için uyguladıkları açık artırma yöntemini bireyler için de verdiklerini kaydeden Erşahin, böylece ürünün piyasa değeriyle satılmasını sağlandığını söyledi.

Kurumsal tarafı geçecek

“Bu yıl kurumsal tarafın asıl büyük işleri olmasını öngördüklerini ancak daha yılın sonuna varmadan bireysel portföyün kurumsal portföyü geçeceğini düşünüyoruz” diyen Erşahin, şu anda satışta olan portföylerin üçte birinin bireyselden geldiğini, ancak hızlı bir şekilde arayı kapattıklarını kaydetti. Kurumsalda şirketlerin eline geçen gayrimenkulün çok hızlı artmadığını, bireyselle birlikte çok hızlı bir şekilde büyüme imkanı da yakalayacaklarını ifade eden Erşahin, “Biz diğer şirketlerden farklı olarak gayrimenkul uzmanlarımıza da ücretsiz pazarlama ve tanıtım sağlıyoruz. Böylece daha fazla işlem yapabiliyorlar” diye konuştu.

Arsada satış hızı yüksek

Emre Erşahin, son yıllarda arsaya olan talebin de yükseldiğine dikkat çekti. “Gıda iklim krizlerinden dolayı hem imarlı arsa, hem de tarla alınıyor” diyen Erşahin şunları söyledi: “10 ile 20 dönüm arasında arsalarda ciddi talep var. Ayrıca arsada fiyatların daha uygun olması ve görme ihtiyacına pek gerek duyulmamasından dolayı arsada satış hızı daha yüksek.”

“Gayrimenkul yetiştiremiyoruz”

Satış hacimlerinin yıllık 3 kat arttığını belirten Emre Erşahin, “Şu an tarihlerindeki en düşük portföye sahibiz. Çok hızlı satış olduğu için neredeyse mal yetiştiremiyoruz. Elimizde aynı anda satışta olan 761 tane satılık gayrimenkul var. Genelde bu oran 1500 civarlarında olurdu” dedi. Taleple birlikte ayda 300 işlem yapar hale geldiklerini de kaydeden Erşahin, “2021’de yılın tamamında 2 bin işlem yapıyorduk. Hedefimiz bu yıl 4 bin 100 işlem yapmak. Daha fazlasını bulsak, daha fazlasını da satacağız” dedi. Türkiye gayrimenkul pazarında geçen yıl 3 milyona adet gayrimenkul satıldığını söyleyen Erşahin, hedeflerinin bu pazardan yüzde 1 pay almak olduğunu açıkladı. Erşahin, bunun da 30 bin adet satışa karşılık geldiğini kaydetti.

Müteahhitlerin yeni projelerini de satacak

İkinci el konutun yanı sıra ayrıca yeni konut için projeler bölümünü de açtıklarını anlatan Emre Erşahin, “Burada müteahhitlerin yeni projelerini de satacağız. Bunun için yeni projelere uygun kat planlarını da gösteren diğer programlardan farklı program da hazırlıyoruz” diye konuştu.