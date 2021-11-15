Tarfin’den 50 milyon TL’lik vadeli menkul kıymet ihracı

Tarımsal fintek şirketi Tarfin, yeni sezonda ikinci vadeli menkul kıymet ihracını (VDMK) gerçekleştirdi. İlk VDMK ihracını Haziran 2018’de gerçekleştiren Tarfin, 2021-2022 tarım sezonunda da varlığa dayalı menkul kıymet ihraçlarına devam ediyor.

Sezonun ilk ihracını eylül ayında tamamlayan şirket, ikinci ihracı 3 Kasım tarihinde gerçekleştirdi. Yeni ihraçla toplam 50 milyon TL nominal değerli 310 gün vadeli bir ihraca kaynak olan Tarfin, böylelikle Türkiye’nin 63 ilinde üretim yapan 3 bin 478 çiftçinin girdi ihtiyacını kurumsal yatırımcılarla buluşturdu.

JCR Eurasia tarafından “Yüksek Düzeyde Yatırım Yapılabilir” kategorisinde değerlendirilerek “AA” kredi notunu alan ihracı Pasha Yatırım Bankası ve OMG Capital Advisors gerçekleştirdi.

Son ihraçla birlikte Tarfin, kurulduğu 2017’den yana kadar 11’inci ihracatını tamamlarken toplamda 292 milyon TL VDMK ihracı gerçekleştirmiş oldu.

Symbiotics’ten kredi aldı

Tarfin, VDMK ihraçlarının yanında aldığı uluslararası kredilerle de finansman yapısını güçlendiriyor. Şirket son olarak merkezi İsviçre’de bulunan pazar erişim platformu Symbiotics’ten kredi aldı. Şu an dünyada Londra, Paris, Cenevre, Cape Town, Meksika, Amsterdam, Zürih ve Singapur’da ofisleri bulunan ve bulunduğu noktalardan global olarak faaliyetlerini yürüten Symbiotics, gelişmekte olan pazarlardaki mikro-küçük ve orta ölçekli işletmeleri ve düşük ve orta gelirli haneleri finanse etmeye odaklanıyor. Platform, kurulduğu 2005’ten itibaren de 6,5 milyar dolarlık finansman sağladı.

“Tarfin’in başarısına katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz”

Tarfin’le yaptıkları işbirliğinin 2019’da başladığını belirten Symbiotics İnovasyondan Sorumlu Kıdemli Yatırım Analisti Aldric Luyt, “Tarım ve kırsal kalkınma, tarım işçilerinin toplam iş gücünün yüzde 25’ini oluşturduğu Türkiye’de ekonomik büyüme için çok önemli. Tarfin’le yaptığımız ortaklık 2019 yılında başladı. Tarfin’in Türkiye’deki gıda üretimini yenilikçi teknoloji tabanlı çözümlerle destekleme başarısına katkıda bulunmaya devam etmekten mutluluk duyuyoruz.” dedi.

“Daha çok çiftçiyi desteklemeye devam edeceğiz”

Faaliyetlerini sürdürürken daha çok çiftçiyi desteklemek için finansal yapılarını da güçlendirmeye odaklandıklarını söyleyen Tarfin CEO’su Mehmet Memecan ise, şunları kaydetti: “Hem gerçekleştirdiğimiz VDMK ihraçları hem sağladığımız uluslararası kredilerle her geçen gün daha da güçleniyoruz. Yeni ihraçla birlikte toplam 292 milyon TL VDMK ihracı gerçekleştirmiş olduk. Türkiye’nin 7 bölgesinde 70 ilde 25 binden fazla çiftçimiz bulunuyor. Çiftçilerimize bugüne kadar 400 milyon TL’den fazla tarım girdisi tedariki sağladık. Bu yıl sonuna kadar 50 milyon TL nominal değerli olacak şekilde bir ihraç daha planlıyoruz. Symbiotics’ten aldığımız krediyle de daha çok çiftçiyi desteklemeye devam edeceğiz.”