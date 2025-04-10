Tarım Kredi, 3 senede 600 milyon dolarlık yatırıma imza attı

Bugün 800.000'den fazla üreticiye, 52 fabrikasına, 13 çiftliğine, 2 limanına, 500 bin ton kapasiteli depolama alanlarına ve 2’si halka açık 18 şirketine dayanan dev bir organizasyon haline gelen Tarım Kredi, "Topraktan doğan değer" mottosuyla ülke ekonomisine katkı sunmaya devam ediyor.

Genel Müdür Hüseyin Aydın'ın göreve gelmesiyle birlikte 2022 yılından bu yana 600 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirilen kurum, çiftçilere daha fazla destek sağlamak ve tüketicilere uygun fiyatla ürün sunmak adına yeni adımlar atmayı hedefliyor.

2024'te üreticilere 80 milyar liralık destek

2024 yılında Tarım Kredi Kooperatifleri, üreticilere gübre, yem, ilaç, tohum, sulama ekipmanları ve akaryakıtı uygun fiyat ve vadelerle temin ederek 80 milyar TL'lik satış gerçekleştirdi. Bu sayede çiftçilerin üretim maliyetleri düşürülerek tarımsal üretimin sürdürülebilirliği sağlandı.

Tarım Kredi, 2024 yılında üreticilerden 1 milyon tonu aşan 40 farklı çeşit ürünü yaklaşık 13 milyar TL bedel ile satın aldı. Bu hamleyle çiftçilerin ürünlerini değerinde alarak piyasa istikrarına katkı sağlandı ve üreticilerin gelir güvencesi artırıldı.

Tareks ile hedef: Yerli tohum üretiminde liderlik

Gübretaş ile Türkiye'nin ilk gübre fabrikasını kuran kuruluş, Tareks ile yerli tohum üretiminde liderliğe oynuyor. TARKİM ile bitki koruma ürünleriyle çiftçilere destek olurken, İmece Plastik ile sera ve sulama sistemlerinde sektörün öncüsü konumunda. Ayrıca, Tarım Kredi Yem ile hayvancılık sektörüne kaliteli yem sağlanıyor.

Tohumdan sofraya...

Tarım Kredi Yağ, ayçiçek ve zeytinyağı üretimiyle sofralara sağlıklı ürünler sunarken, Tarım Kredi Süt ve Tarım Kredi Et ile tüketicilere güvenilir gıda ulaştırıyor. Koop marketleri ve Sıfır Market ile de sürdürülebilir ve ekonomik alışveriş imkanı sağlanıyor.

Tarım Kredi, Gübretaş Madencilik ile bilinçli kaynak kullanımını teşvik ederken, Bereket Sigorta ile üreticilerin, çiftçilerin güvence altında olmasını sağlıyor. Tarım Kredi Teknoloji ise dijital dönüşümle sektörde yenilikçi çözümler sunuyor.