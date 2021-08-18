Tarım Kredi Kooperatif Market, 400’üncü şubesini açtı

Tarım Kredi Kooperatifleri Market, yeni şubelerle Türkiye’ye yayılmaya devam ediyor. Marka 400’üncü şubesini Giresun'un Keşap ilçesinde hizmete aldı.

Şubenin açılışında konuşan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, kooperatif olarak 17 bölge birliği, bin 618 kooperatifi, yaklaşık 19 iştiraki ile çiftçinin hizmetinde olduklarını söyledi.

Mağaza sayısını 500'ün üzerine çıkaracak

Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ Genel Müdürü Bayram Ali Yıldırım ise, Tarım Kredi Kooperatiflerinin özellikle son dönemlerde bir dönüşüm içinde olduğunu vurguladı. Tarım Kredi Kooperatiflerinin gerekli dönüşümü yaparak son 3 yılda marketçilik sektöründe de yerini aldığını belirten Yıldırım, 2020’yi 162 mağazayla kapattıklarını, bu yıl ise mağaza sayısını 500'ün üzerine çıkaracaklarını bildirdi.

Gelecek 5 yıla ilişkin stratejilerinin hazır olduğunu da belirten Yıldırım, Tarım Kredi Kooperatif Market’i dünya standartlarına uygun hale getirip topluma ve çiftçiye katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.