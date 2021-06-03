Tarım Kredi Kooperatif Market'in 300'üncü şubesi Bursa'da açıldı

Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, açılış töreninde, "17 bölge birliği, 1618 kooperatifi, yaklaşık 25 iştirakiyle çiftçimizin hizmetinde olan bir kooperatif yapılanmasıdır. Tüm dünya örneklerinde olduğu gibi Türkiye'de de Tarım Kredi Kooperatifleri bir elini çiftçiye uzatırken diğer taraftan da tüketicinin yanında yer alıyor. Üreticiyle tüketici arasında köprü olma noktasında yapılanmasını hızlı bir şekilde geliştirerek dönüştürüyor." diye konuştu.

Son dört yılda fiyatlardaki artış nedeniyle Tarım Kredi Kooperatiflerinin ayrı bir misyon üstlenerek mağaza açmaya karar verdiğini ifade eden Poyraz, geçen yılı 162 mağazayla kapattıklarını bu sene ise mağaza sayısını 500'ün üzerine çıkaracaklarını belirtti.

Gelecek 5 yılda stratejilerinin hazır olduğunu vurgulayan Poyraz, Tarım Kredi Kooperatif Marketini dünya standartlarına uygun hale getirip topluma, çiftçiye katkı sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Törene, Tarım Kredi Kooperatifleri Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Kacır, Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ Genel Müdürü Bayramali Yıldırım, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Demir, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı, Bursa İl Tarım Müdürü Hamit Aygül, şirket yöneticileri, çalışanlar ve çok sayıda davetli katıldı.

İlk şubesi 2017'de faaliyete geçen ve başlangıçta fiyat regülasyonu amacıyla büyük şehirlerde teşkilatlanan Tarım Kredi Kooperatif Market, 2020 yılı sonunda 162 şubeye ulaştı.

Market mağazalarında temel gıda, atıştırmalık, içecek, şarküteri ve kahvaltılık, et ve dondurulmuş ürünler, meyve ve sebze, temizlik ürünleri, sıvı yağ ve margarinler, kişisel bakım, kağıt ürünleri, gıda dışı olmak üzere yüzde 70 Tarım Kredi'ye ait ürünler bulunuyor.