Tarım makinelerinde ertelenen alımlar yeniden hızlandı

Esra Özarfat,

BURSA - AGCO Türkiye Genel Müdürü Mete Has, tarım makineleri sektörünü değerlendirdi. Talepte sıkıntı yaşanmadığını, enflasyon nedeniyle ertelenen alımların öne geldiğini belirten Has, “Şu an ne kadar üretebilirsek hepsini satacak duruma geldik. Çünkü hızlı artan fiyatlardan dolayı insanların alımlarını erteleme şansı kalmadı. Çiftçi yarın daha pahalı olacağını düşünerek ekipman alımını hızlandırdı” dedi. Akıllı tarım araçlarının eskiden bir lüks olarak görüldüğünü kaydeden Mete Has, “Çünkü işçilik ucuzdu ve işçi çoktu. Şimdi ise birim zamanda az parayla daha çok iş yapıyor. Teknolojik ürünlere yönelim bu noktada arttı diyebiliriz. Ayrıca sanayicilerin tarıma yöneldiğini, ayrıca pandeminin ardından özellikle üniversite bitirip tarıma yönelen gençler olduğunu da görüyoruz. Dijitalleşme, pandeminin getirdiği etkiyle makine ve işletmelerin uzaktan yönetimi, erişimi gibi unsurları öne çıkardı. Dijital veya hassas tarım dediğimiz akıllı tarım uygulamaları maliyet düşürdüğü için tercih edilir hale geldi. Pandemi ile önemi herkesçe kabul edilmiş olan tarım, ülkemiz için vazgeçilmez derecede hayati bir unsur. Geleceğimizin şekilleneceği, ülkenin bel kemiği, ayrıca sanayi üretimini de destekleyen bir sektör” diye konuştu.

“Yeni teknolojiler üretiyoruz”

Traktör, biçerdöver, balya makinesi ve yem hasat gibi her alanda geliştirdikleri yeni makinelerin ve dijital hizmetlerin tümünün, çiftçiler için en iyi değeri sağlayan sade ve güvenilir bir deneyim sunduğunu vurgulayan Mete Has, Ar-Ge’ye her yıl yaklaşık 400 milyon dolarlık bütçe ayırdıklarını söyledi. Has, “Sürekli yeni teknolojiler geliştirerek çiftçilerimizin üretimlerine ve verimliliğine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Tüm bu çabalarımızın karşılığını da hem tarım üreticisinin bize güveniyle, hem de uluslararası çapta kazandığımız prestijli ödüllerle alıyoruz. Dünyada gittikçe önemi daha da artacak olan tarımın çok daha verimli ve sürdürülebilir hale gelmesi için bu çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor” değerlendirmesini yaptı. Mete Has, Bursa Tarım Fuarı’nda 4 yeni üürünü ziyaretçilerle buluşturduklarını aktardı.