'Tarımda üretim ve lojistik merkezi olabiliriz'

14 Mayıs 2020

Hakan Agro Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Bahçeci, küresel tarım piyasasına yönelik yaptığı değerlendirmede, pandemi sürecinde arz yetersizliğine karşın talebin patladığını, bakliyatta fiyatların yaklaşık yüzde 40 oranında arttığını belirterek, “Bireysel izolasyon kısıtlamalarıyla evlerine kapanan insanlar faydalı ve sağlıklı protein kaynağı olarak bakliyat stokladıklarını, bu sebeple bakliyat satışları makarna ve konserve satışlarını geride bıraktı” dedi.

Dubai merkezli Hakan Agro, 100 ülkeye yönelik tarımsal ürün ve gıda ticareti yapan bir şirket. Türk girişimci Hakan Bahçeci tarafından 1989 yılında kurulan, Oruçoğlu Yağ şirketinin de sahibi olan Hakan Agro, iş hacminin yüzde 30’unu Türkiye tarımsal ürünleri üzerinden yürütüyor.

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının sektörün dinamiklerini derinden etkilediğini ifade eden Hakan Bahçeci, bazı ülke yönetimlerinin gıda arz güvenliği endişesiyle ani kısıtlamalar yürürlüğe koyduklarını, virüsle mücadele alınan tedbirlere bağlı gümrüklerdeki dökümantasyonda gecikmeler yaşandığını söyledi. Pandemi nedeniyle tarladaki üretimden nakliyeye kadar her süreçte iş gücünün daraldığını vurgulayan Hakan Bahçeci, ayrıca boş gemi ve konteyner bulma zorluğunun navlun maliyetlerini yukarı çektiğinin altını çizdi.

Türkiye tarımda üretim ve lojistik merkezi olabilir

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın attığı adımları stratejik açıdan önemli ve değerli bulduklarını belirten Hakan Bahçeci, özellikle üreticilerin desteklenmesiyle son iki yılda nohut ve mercimek rekoltesinde ciddi anlamda yükseliş gözlendiğinin altını çizdi. Türkiye’nin gelecek iki yıl içinde kaybettiği pazarları geri kazanacağını öngördüklerini dile getiren Hakan Bahçeci, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) yönetiminin faaliyet alanındaki ürün piyasalarını regüle etme görevini başarıyla yerine getirdiğini söyledi. Hakan Bahçeci akılcı politikalar ve kaynaklarını verimli kullanma stratejisini benimseyen Türkiye’nin gelecek beş yıl içinde tarımda üretim ve lojistik merkezi olabileceğini vurguladı.

Bakliyat unları katma değer yaratır

Bakliyatı en iyi işleme kültürünün Türkiye’de olduğunu anımsatan Hakan Bahçeci, rekabette geri kalmamak için dünyadaki yeni akımları iyi analiz etmek gerektiğini dile getirdi. Bakliyat unlarıyla katma değerli ürün geliştirme için ar-ge çalışmalarına yönelmenin önemine dikkat çeken Hakan Bahçeci, vegan ürünler geliştirip pazarlayan Amerikan markalarının kısa zamanda elde ettikleri ciro başarılarını örnek olarak gösterdi. Bahçeci, beslenme uzmanlarının sağlıklı ve kaliteli bir yaşam için yüksek protein ve lif değerlerine sahip bakliyata sofralarda daha çok yer açılmasını tavsiye ettiklerini hatırlattı. Bahçeci, geleneksel tüketim yanı sıra, bakliyatın ham madde olarak kullanılması sayesinde sadece Amerika’da bugün 8 bin 500 çeşit bakliyat içerikli ürüne ulaşıldığını dile getirdi.

Türkiye bakliyatta dünya markası

Dünya bakliyat arenasında “Made in Turkey” logosunun çok değerli olduğunun altını çizen Hakan Agro Yönetim Kurulu Başkanı, kadim Anadolu topraklarında yetişen ürünlerin tadı ve lezzetinin hiçbir coğrafyada yakalanamadığını, geleneksel bakliyat tadı ve lezzetinin ön plana çıkarılarak Türk ürünlerinin daha iyi koşullarda pazarlanabileceğini sözlerine ekledi.