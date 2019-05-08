Tarımı ‘dijital’le büyütecek
Tekfen Holding’in Tarımsal Sanayi Grubu çatısı altında kurulan Tekfen Tarım, teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak, dijitalleşmeyle büyüyecek... Veysel Ağdar'ın haberi...
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