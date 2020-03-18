Tariş, cep tipi kolonya üretimine odaklandı

18 Mart 2020

Yaklaşık 50 yıldır kolonya üreten Tariş, yeni tip koronavirüs sonrası yoğun talep üzerine kapasitesinin üzerinde üretim yapmaya başladı. Bu dönemde ihracata ara veren Tariş, "cep" tipi olarak bilinen 80 mililitre kolonya üretimine artırdı.

Tariş İncir Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Başkan Mustafa Bircan yaptığı açıklamada, yaklaşık 50 yıldır kolonya ürettiklerini anımsattı.

Bilim insanlarının yeni tip koronavirüse karşı 80 derece ve üzerindeki kolonyaların etkili olduğunu belirtmesi üzerine satışlarda çok ciddi artış yaşandığını vurgulayan Bircan, taleplere yetişmek için çalışan sayısını artırdıklarını ifade etti.

Türkiye genelindeki 46 bayiden çok ciddi kolonya siparişi aldıklarını belirten Bircan, "Satışlarda çok ciddi artış oldu. 10 ülkeye ihracatımız vardı ancak bu süreçte Uzak Doğu'dan da ciddi talepler gelmeye başladı. Şu durumda 'önceliğimiz Türkiye' dedik. Buradaki taleplere yetişmeye çalışıyoruz. Şimdilik yurt dışı satışlarımızı askıya almış durumdayız." diye konuştu.

Cep kolonyaya talep patladı

Kolonyada en önemli sorunun ham madde ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Bircan, Tariş olarak taleplere yetişmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Akşam ve hafta sonları mesai yaptıklarını anlatan Bircan, şöyle konuştu:

"Herhangi bir zam yapmıyoruz ama ham madde fiyatları bu şekilde olursa ne yaparız bilemiyorum. Vatandaşlarımız için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Kapasitemiz yılda 2 milyon litre. Bu süreçte haftalık 50 bin litreden fazla üretimimiz var. Vatandaşların ev ve iş yerlerinde kullandığı 360 gramlık kolonyaların yanı sıra yanlarında taşıyacakları kolonyaya da yöneldi. Cep tipi dediğimiz 80 mililitre kolonyalarda son günlerde çok ciddi talep patlaması var. Son 10 günün 5 gününü bunun üretimine ayırdık."

Vatandaşların daha önce bildikleri ve güvendikleri markaları kullanmalarını öneren Bircan, kolonyaların üzerindeki etiketlere de dikkat edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.