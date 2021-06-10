Tarko Kozmetik, ihracat pazarlarına Tunus'u da ekledi

Tarko Kozmetik, yerel zincirle gerçekleştirdiği anlaşmalarla ihracata yönelik çalışmalarına hız verdi. Bu yıl Tunuslu bir ulusal market zinciriyle anlaşan Tarko, ihracat pazarlarına Tunus'u da ekledi. Tarko, Tunus’ta Lionesse ve Hydra markalarının ihracatına başladı.

Karaköy’de Fransız Le Galion parfümlerinin üretimiyle 1946’da faaliyete başlayan Tarko Kozmetik, 2020 yılında Mattel ile Barbie koleksiyonu için anlaşarak, Lionesse markası altında Barbie makyaj aksesuarı oluşturdu. Bu yıl ise Barbie’nin Türkiye lisans haklarına ek olarak Bosna Hersek haklarını alan Tarko, ayrıca üç yerel zincirle gerçekleştirdiği anlaşmalarla Balkanlar’daki ihracatını artırmayı hedefliyor.

"Türkiye, kozmetik'te akla gelen ilk ülke olacak"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Tarko Kozmetik Satış ve İş Geliştirme Yöneticisi Lara Eram, 30 yıldır ihracat yaptıklarını; Gürcistan, Filistin, Kuveyt, Polonya ve Vietnam’da etkin olduklarını söyledi.

Balkanlarda ve Kuzey Afrika’da ihracat pazarlarına ekledikleri yeni ülkelerin stratejik bir konumda olduğunu belirten Eram, “Bu iki ülkede gerçekleşecek satış ve reklam faaliyetleri ile birlikte tüm bölgeye yayılarak pazar hâkimiyeti kurmayı amaçlıyoruz. Ayrıca, Tarko olarak kozmetik sektöründe Çin’in öncü güç olma algısını kırılmasına ve ilk akla gelen ülkenin Türkiye'nin olmasına katkı sunmayı hedefliyoruz. Bu konuda ihracat birliklerinin de desteğiyle ilerleyen yıllarda kozmetik ve kişisel bakımın üretim ve ihracat eksenin ülkemize kayması birçok avantaj sağlayacak." şeklinde konuştu.