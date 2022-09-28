Tartım Sektörünün Lider Firması BAYKON, kuruluşunun 35. yılını büyük bir coşkuyla kutladı!

400 kişiyi aşkın katılımcının olduğu kutlamaya, Baykon Yönetim Kurulu üyeleri Sn. Serdar Büyüküstün ve Sn. Emin Y. Sözer’in açılış konuşmaları ile başlandı.

Baykon, özellikle otomasyon sektörüne yönelik ModBus, ProfiBus, CanOpen, ProfiNet, Ethercat ve Ethernet TCP/IP gibi çeşitli iletişim protokolleri ile haberleşen yenilikçi ve AB onaylı ekipmanları ile kaliteli ve güvenilir hizmet sunan bir firmadır. Bu sektör dışında; kimya, petrokimya, gıda, demir-çelik, ilaç gibi sektörlerin her birine de ayrı ayrı özelliklerde ürünler ve çözümler üretiyor. Kimya sektörü için doğruluk ve formülasyon ne kadar önemli ise, gıda sektörü için hijyen, ilaç sektörü için hassasiyet, güvenilirlik ve GMP kuralları, ve demir-çelik sektörü için de ağır ve zorlu şartlara uygun dayanıklı ekipman önemlidir. Baykon’un tecrübeli profesyonel kadrosu ve organizasyonu, tüm bu sektörlere kalibrasyon ve verifikasyon dahil en güzel hizmeti verecek şekilde yapılandığı anlatıldı.

Baykon’un özellikle yurt dışındaki büyüme hedeflerinde son 5 yılda büyük bir gelişme sağlayıp, 2021 yılında Hollanda’da BAYKON Benelux’ü kurduğu, şu sıralarda ise Almanya’da bir şirket kurma hazırlığının başlandığı, ardından diğer ülkelerde Baykon iştiraklerinin kurulacağı anlatıldı. Yönetim kurulu üyeleri, yakın bir gelecekte yeni bir üretim merkezinin daha açılacağının müjdesini çalışanları ile paylaştılar.

Gecenin program akışında 10 yılı ve 20 yılı aşkın süredir hizmet veren 40’dan fazla çalışana plaketleri yönetim kurulu tarafından takdim edildi.

Baykon Yönetim Kurulu üyeleri Sn. Serdar Büyüküstün, eşi Handan Büyüküstün, Sn. Emin Y. Sözer, eşi Biçe Sözer ile firmanın ilk çalışanlarından Sn. Necmi Eser ve en yeni çalışanı Sn. Sefa Balcıoğlu 35.yıl pastasını keserken.

Baykon Yönetim Kurulu üyeleri Sn. Serdar Büyüküstün ve Sn. Emin Y. Sözer, Satış Müdürü Sn. Özgür Çayırlı’ya plaket takdim ederken.

40’dan fazla çalışana plaketleri, Baykon Yönetim Kurulu tarafından takdim edildi.

Baykon’un kısa geçmişi, bugünü ve hedefleri;

1987 yılında İstanbul’da kurulan Baykon, 1990‘lı yılların başlarında seri yerli üretime başlamış ve günümüze kadar geliştirdiği teknolojilerle sadece ülkemizde değil global pazarda da tanınan bir firma haline gelmeye başlamıştır. ARGE’ye önemli bir bütçe ayıran Baykon, Sanayi Bakanlığı raporlarına göre Sektörünün aktif değer olarak en büyüğü haline gelmiştir. Bakanlık raporlarına göre ARGE değeri açısından da ülkemizin önde gelen firmalarındandır.

60’dan fazla ülkeye direkt ve 100 den fazla ülkeye endirekt ihracata ulaşan Baykon yaygınlaşmasını oldukça iyi bir düzeye getirmiş, pazarlarında market payını arttırma stratejisi uygulamaktadır. İhracatının en fazla olduğu ilk beş ülke sırasıyla Almanya, Çin, İngiltere, Hindistan ve Malezya’dır. Bu ülkelerin her birinin dünyanın en zorlu pazarları olduğu açıktır.

Dünya Tartım Teknolojisine bugüne kadar getirdiği yenilikler;

Baykon dünya tartım teknolojisine özellikle son yıllarda önemli yenilikler getirmiştir. Bunlardan en önemlileri;

Dünyada ilk mikroprosesör tabanlı ağırlık ve kuvvet ölçme transmitterinin geliştirilmesi ve üretimi,

Sanayide bakım süresini çok kısaltan ağırlık göstergesinde yük hücresi sinyalinin mikrovolt seviyesinde izlenmesi,

Dünyada ilk IoT çıkışına, endüstriyel cihazların bulut bağlantısına sahip endüstriyel ağırlık göstergesinin geliştirilmesi ve üretimi.



Avrupa Tartı Aleti Üreticileri Federasyonu (CECIP) üyesi olan BAYKON; endüstriyel tartımda Global bir Türk firması üretici kimliği ile dünya pazarında önemli bir oyuncu olmayı hedefliyor.

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