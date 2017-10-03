Tasarruf için "Kumbara Tasarımı Resim Yarışması"
Tasarruf konusunda farkındalık oluşturmayı hedefleyen Vakıf Emeklilik, 3. kez "Kumbara Tasarımı Resim Yarışması" düzenliyor.
Vakıf Emeklilik'in ilkokul öğrencilerine yönelik olarak bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiği, "Kumbara Tasarımı Resim Yarışması"na başvurular başladı.
Çocuklarda tasarruf bilincini oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen yarışmaya, 7-10 yaş arası ilkokul öğrencisi her çocuk başvuruda bulunabiliyor.Vakıf Emeklilik projeyle, gelecek nesillerin büyüdüklerinde tasarruflarına yön verebilmesi için bir farkındalık oluşturmayı hedefliyor.
Yarışmaya katılacak öğrencilerin, eserlerini 18 Eylül 2017-16 Ekim 2017 tarihleri arasında okul müdürlüklerine teslim etmeleri gerekiyor. Okul müdürlüklerinden Vakıf Emeklilik'e gönderilecek olan eserler seçici kurul tarafından değerlendirilecek. Seçici kurulun değerlendirmesi sonucu kazananlar, 30 Ekim 2017 tarihinde duyurulacak. Yarışmada ilk üçe giren öğrencilere bisiklet ve scooter hediye edilecek.