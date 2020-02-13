Tasarruf sektörüne 50 milyon TL yatırım

13 Şubat 2020

Türkiye’de ilk kez 1867 yılında uygulanan ‘Memleket Sandıkları’ndan ilham alarak hayata geçirilen Çözüm Tasarruf, 50 milyon TL’lik sermaye ve 29 şubesiyle hizmet vermeye başladı. Teknolojik altyapısı ve kişiye özel paketleriyle yeni nesil finansman çözümleri sunan ‘Çözüm Tasarruf’ oluşturduğu modelle gerçek tasarruf kavramını topluma anlatmayı amaçlıyor.

400 kişiye varan kapsamlı tasarruf programları



İhtiyaç sahiplerine hiçbir ek maliyet getirmeyen ve sosyal yaşamın vazgeçilmez bir parçası olan dayanışma kültüründen güç alan Çözüm Tasarruf’ta 400 kişiye varan kapsamlı tasarruf programları bulunuyor. Taksitler kişinin tasarruf tutarına, teslim tarihine, peşinat ya da ara ödemelerine göre belirleniyor. Tüketicileri peşinat, ön ödeme gibi zorunluklara maruz bırakmıyor. Herkese kendi tasarruf planlamalarını rahatlıkla yapabilecekleri programlar sunuyor.