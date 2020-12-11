Taşımacılık sektörü COVID-19 sürecinde güçlendi

Koronavirüs salgınının taşımacılık sektörüne etkilerine ve sektör beklentilerine ilişkin açıklamalarda bulunan Aras Holding Yönetim Kurulu Başkanı Barış Baran Aras, dünya genelinde etki gösteren salgının doğal olarak pek çok sektörü etkilediğine dikkat çekti.

Lojistik ve taşımacılık sektörünün ise geçmiş yıllara kıyasla global düzeyde farklılaşmaya başladığını belirten Aras, bu süreçte taşımacılık sektörünün ticaretin sürekliliğini sağlamayı misyon edindiğini aktardı. Kendi şirketleri özelinde alınan salgın tedbirlerine değinen Aras, kargoların alımdan teslimata kadar geçtiği tüm noktalarda dezenfekte işlemlerinin gerçekleştirildiğini, hijyen konusunda hassasiyet gösterildiğini ve ayrıca personelin sağlık durumlarının da düzenli olarak takip edildiğini söyledi.

"Birçok etken önemli bir yoğunluğun yaşanmasına sebep oldu"

Pandemi sonrasında sektörde yoğunluk yaşandığına dikkati çeken Aras, "Çalışma şekillerinin değişmesi ve evden çalışma uygulamalarının artması, 'evde kal' uyarılarının etkisiyle temel ihtiyaçların dahi internet kanalıyla sipariş edilmesi, temizlik ve hijyen ürünlerine yoğun talep olması, evde geçirilen sürenin artmasıyla yeni hobilerin edinilmesi ve beraberinde bu ürünlere gösterilen ilgi gibi birçok etken taşımacılık sektöründe önemli bir yoğunluğun yaşanmasına sebep oldu." diye konuştu.

Beklenmedik artışların yaşanmasının beraberinde teslimat gecikmelerine yol açtığını ancak kısa sürede alınan önlemlerle bu olumsuz durumun önemli ölçüde bertaraf edildiğini dile getiren Aras, pandemi sürecinde aralıksız çalışan sektör çalışanlarının emeklerini müşterilerin daha fazla takdir etmesinin ve teşekkür notları bırakmasının da kendilerini motive ettiğini söyledi.

"Yeni modeller geliştirmeye başladık"

Salgının etkisinin önceden planlanan ve hayata geçirilmeyi bekleyen birçok uygulamayı hızla devreye almayı sağladığına dikkat çekenBarış Baran Aras, "Bu zorlu süreçte, önceliğimiz çalışanlarımızın ve müşterilerimizin sağlığını korumak oldu. Olabildiğince az temasla kargo alım ve teslimatını yapmak üzerine yeni modeller geliştirmeye başladık. Öncelikle temassız teslimat hizmetimizi müşterilerimize sunduk. Randevulu teslimat yine alternatif dağıtım hizmetlerimiz arasında öne çıkan hizmetlerden birisiydi. Pandemi süreciyle internet üzerinden alışverişlerin artması ve evden çalışma şekline geçilmesiyle tüm özel hizmetlerde artış yaşandı." ifadelerini kullandı.

"Sektörün daha iyiye ilerlediğini söyleyebilirim"

Kargo alım süreçlerinde, gerekse teslim süreçlerinde pandemi sürecinin kendileri için de zorlu geçtiğini belirten Barış Baran Aras, "Bizler emanetçiyiz ve aldığımız bir ürünü yerine vaat ettiğimiz sürede, güvenle ulaştırmak için çalışırız. İş süreçlerimizi aksatmadan ve müşteri beklentilerini karşılamak hedefinden sapmadan yoğun bir tempo içerisinde, çeşitli yatırımlar yaparak ve süreç iyileştirmeleri sağlayarak bu dönemde yolumuza devam ettik. Tüm zorluklara rağmen taşımacılık sektörünün bu süreçte güçlendiğini ve daha iyiye doğru ilerlediğini söyleyebilirim." dedi.

"Coğrafi avantajları henüz yeterince değerlendiremiyoruz"

Avrupa ile Asya'nın kesişim noktası olan Türkiye'nin coğrafi konumunun birçok avantajı beraberinde getirdiğini vurgulayan Aras, şöyle devam etti: "Son yıllarda altyapısı güçlendirilen ve yeni eklenen karayolları, deniz limanlarına yapılan yatırımlar, dünya standartlarında kurulan hava alanları devletimizin de lojistik sektörüne verdiği önemi ve ülkemizi global düzeyde önemli bir lojistik merkezi haline getirme isteğini gösteriyor. Sahip olduğumuz coğrafi avantajları henüz yeterince değerlendiremediğimizi düşünüyorum. Bunun için başta devletimizin lojistik alanda bürokratik işlemleri yalınlaştırması, gümrük süreçlerinde iyileştirmede bulunması, kamu ve özel sektör koordinasyonunu sağlayacak yapıların kurulmasının gerekliliğine inanıyorum. Sektör olarak biz de üzerimize düşen görevi yapmalı ve iş süreçlerimizi iyileştirecek yatırımları planlamalı ve hayata geçirmeliyiz."

"Yerli ve yabancı yatırımcıların ilgisini çekiyor"

Sektöre yatırımcı ilgisinin artığını belirten Aras, şunlara dikkati çekti: "Taşımacılık sektörüne ilginin artması, yoğunlaşan iş hacmi ve beraberinde ciro hedeflerinin hızla aşılması yerli ve yabancı yatırımcıların ilgisini çekiyor. Bu dönemde irili ufaklı birçok kargo ve kurye firması kurulduğunu, çeşitli e-ticaret şirketlerinin de artan potansiyel ve kargo maliyetlerini düşünerek kendi alt taşıma firmalarını kurduklarını ve dışarıya da hizmet vermeye başladıklarını görüyoruz. Türkiye kargo pazarı birçok ülkeden farklı değişkenlere ve yapıya sahip bir pazar. Bu nedenle bugüne kadar global kargo firmalarının pazara uzak kaldıklarını gördük; genellikle ulusal firmalarla iş birliktelikleri ve hisse paylaşımları ile ilerlendi. Bundan sonra da iç pazara büyük yatırımların direkt girmeyeceğini, ancak çeşitli firmalarla ortaklık düzeyinde çalışmalar olacağını öngörüyorum."

"İşten çıkarmak yerine daha fazla kişiye iş imkanı sağlayabildik"

Pandemi sürecinin etkisiyle yatırım planlarını öne çektiklerini aktaran Aras, "Global düzeyde etki gösteren salgına bağlı bu süreç bize de büyük tecrübe kazandırdı. Kısa ve orta vadeli planlarımızda kapasite artışlarını ön görerek çeşitli yatırım kararları almıştık. Ancak sürecin etkisi ile planlanan birçok yatırımı planlanan tarihlerin önüne almak zorunda kaldık. Araç ve personel kadromuzu bu süreçte genişlettik, mutluluk vericidir ki işten çıkartmak yerine daha fazla kişiye iş imkanı sağlayabildik. Maliyetlerimizin artmasına rağmen bu süreçte müşterimize yansıttığımız bir fiyat artışı da gerçekleştirmedik." değerlendirmesini yaptı.

"Kargo ihtiyacının artmaya devam edeceğini düşünüyorum"

Gelecek yıla ilişkin sektörel beklentilerini paylaşan Aras, şunları söyledi: “Salgının kısa sürede sona ereceğini düşünmüyorum. Yapılan çalışmaların ve önleyici tedbirlerin 2021 yılı ortasına kadar sonuç vermesi de beklenmiyor. Dolayısıyla biz de planlarımızı bu durumun devamını öngörerek yapıyoruz. Önümüzdeki yıl da başta e-ticaret olmak üzere birçok sektörde kargo ihtiyacının artmaya devam edeceğini düşünüyorum.”