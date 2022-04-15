Taşımacılık sektöründe hız ve güvenin adı: Gölyazı Kargo

Bursa’da 1988 yılında nakliye firması olarak kurulan Gölyazı Kargo, zaman içinde yaptığı yatırımlarla büyük bir firma haline geldi. 2004 yılından itibaren kargo sektörü ile ilgili çalışmalarını hızlandıran şirket, 2009 yılında İstanbul’a şube açtı. 34 yıllık tecrübesiyle, kargo sektöründe hizmet vermeyi sürdüren Gölyazı Kargo, hasarsız taşımayı kendisine ilke edinirken, tecrübeli ekibiyle de müşterilerine güven sağlıyor. Hizmet sektörünün en önemli beklentisi olan hız ve güvenilirliği aynı potada eritebilen ender firmalardan biri olan Gölyazı Kargo, yükseliş çıtasını devam ettirmek için yeni yatırımlar yapıyor. Araç filosunu ve personel sayısını günden güne güçlendiren şirket, Türkiye ekonomisine katkı sağlayan büyük firmalara taşımacılık hizmeti veriyor. Detaylı bilgi için https://www.golyazikargo.com.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Durmak yok, büyümeye devam

Gölyazı Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bozdemir, firma ile ilgili bilgiler verdiği açıklamasında şunları söyledi: “Gölyazı Lojistik 1988 yılında babamız tarafından kurulmuş bir şirket. Nakliye sektörü ile açılan firmamız, bizlerin de işe dahil olması ile 2004 yılından sonra büyümeye başladı. İlk olarak Bursa, Konya, Gaziantep ve Adana’ya taşımacılık yaparken, 2004 yılıyla birlikte rotamıza Güneydoğu ve Karadeniz bölgelerini de ekledik. Süreç içinde büyüyen şirketimiz hizmet ağını 35 ile kadar çıkardı. Zamanla bu sayıyı arttırmaya devam edeceğiz.”

Tecrübenin, güvenle perçinlendiği yer

Gölyazı Kargo’nun lojistik sektörüne de hizmet verdiği kaydeden Mustafa Bozdemir, 10 yıl boyunca İstanbul’dan Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne ilaç taşımacılığı yaptıklarını ifade etti. Lojistik alanında önemli bir tecrübeleri olduğu belirten Bozdemir, bugün tekstil ve otomotiv sektörü ile yoğun bir çalışma kaydettiklerini dile getirdi.

Taşımacılık yapılabilecek her alanda yer alabileceklerini kaydeden Bozdemir, “34 yıllık tecrübemiz ve 90 aracımızla bu işte iddialıyız. Yük taşımacılığını en güvenli ve hızlı bir şekilde yapabilecek bir firmayız. Bugüne kadar çalıştığımız müşteriler, bizim için önemli bir referans kaynağı. Yaptığımız iş zor. Çünkü insanlar size ürettiği ürünleri teslim ediyor. Bunların hızlı ve güvenli bir şekilde yerine ulaşması lazım. Beklenti yüksek olunca, karşılığını vermek de zorlaşıyor. Ancak Gölyazı Kargo bugüne kadar hiçbir müşterisini mağdur etmemiştir. Sektörde uzun yıllar büyüyerek, ayakta kalmamızı buna borçluyuz.” diye konuştu.

5 farklı şube 14 acente ile ulaşım hizmeti

Türkiye’de Bursa harici 3 farklı ilde şubelerinin bulunduğunu belirten Bozdemir, “İstanbul’da hem Anadolu hem Avrupa yakasında olmak üzere iki şubemiz var. Yine Mardin ve Şırnak’ta bulunan iki şubemizle Güneydoğu bölgesinde hizmet vermekteyiz. Bunların yanında 14 acente bizim şubeliğimizi yapıyor. Geniş bir hizmet ağımızın olduğunu söyleyebilirim. ‘Gölyazı’ hedefleri doğrultusunda her geçen gün daha da büyümeyi sürdürüyor. Şube ve acente sayımızı ilerleyen dönemlerde arttırmayı sürdüreceğiz.” dedi.

(ADVERTORIAL)