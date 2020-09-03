Tat Bakliyat, yeni yatırımıyla bulgurda en büyük üretici olacak

03 Eylül 2020

MEHMET NABİ BATUK-MERSİN

Memişoğlu Grup bünyesinde faaliyet yürütenTat Bakliyat, ikinci bulgur ve mercimek fabrikası yatırımını yılsonunda faaliyete geçirecek. 15 milyon dolara mal olacak tesis ile Tat Bakliyat, günlük mercimek ve bulgur üretim kapasitesini iki kat artıracak. Şirket yeni yatırımı ile rekor üretim için de gün sayıyor. Tat Bakliyat Genel Müdürü Tuba Memiş, yeni yatırımın devreye girmesiyle birlikte bulgurda Türkiye'nin en büyük üreticisi olacaklarını söyledi.

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’nde 15 milyon dolar bütçeyle inşası süren ikinci bulgur ve mercimek fabrikalarını yıl sonunda üretime almayı hedefl ediklerini aktaran Tat Bakliyat Genel Müdürü Memiş, fabrikaların faaliyete alınması ile günlük mercimek üretim kapasitelerinin 250 tondan 500 tona, günlük bulgur üretim kapasitelerinin de 300 tondan 600 tona çıkacağını belirtti. Memiş, “Yeni bulgur fabrikası yatırımımızla Türkiye’nin en büyük kapasiteli bulgur üreticisi olacağız. Ayrıca satış ve üretim kapasitemiz yüzde 40 daha da büyüyecek” dedi.

Yılın ilk 6 ayında iç ve dış satışlarını yüzde 90 oranında artırdıklarını belirten Tuba Memiş, üretimlerini daha çok iç pazara yönlendirdiklerini özellikle discount marketlerden yüksek siparişler aldıklarını kaydetti. Dış pazarlarda da başta İtalya, Almanya ve İngiltere olmak üzere tüm Avrupa ülkelerinden yoğun bir talep aldıklarını kaydeden Memiş, “Özellikle mart, nisan, mayıs aylarında aldığımız siparişlerde yüksek artış oldu. Yılın ilk 6 ayında toplam 245 bin ton ürünü pazarlarımıza ulaştırdık. Üretim maliyetlerimiz pek çok kalemde artmasına rağmen fiyatlara zam yapmadık” diye konuştu. 82 ülkede dağıtım ağı bulunan Tat Bakliyat, 2019'da yüzde 70 büyüyerek 100 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan İSO 500 2019 Listesi’nde 212’nci sırada yer aldık larını da belirten Tuba Memiş, “BM üzerinden uluslararası yardım faaliyetleri yürüten yardım kuruluşlarının da en büyük tedarikçilerindeniz" dedi.