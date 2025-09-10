Tat Gıda, 6 ayda brüt kârını yüzde 30 artırdı

Tat Gıda Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Veysel Memiş, bugüne ka­dar yaptıkları yatırımlarla güçlü bir alt yapı inşa ettiklerini belir­terek tüketicilere güvenilir gıda temininde lider şirketlerden biri olarak öne çıktıklarını açıkladı. Veysel Memiş, “Tat Gıda’ya 2024 yılından itibaren bugüne kadar 553 milyon TL’lik yatırım yaptık. Bu yatırımlarla operasyonel gi­derler düşürülürken stok yöneti­minin optimize edilmesi ve borç yapısının uzun vadeye yayılması ile finansal istikrarımızı pekiş­tirdik, kapasite artışı ve kârlılık­ta belirgin bir yükseliş elde ettik” dedi.

“Gıda sektörünün öncü şirketlerinden biriyiz”

Tat Gıda’nın 6 aylık bilançosu­nu değerlendiren Yönetim Kuru­lu Başkanı ve Genel Müdürü Vey­sel Memiş, “Tat Gıda’yı Koç Hol­ding’ten satın aldığımızda ortaya koyduğumuz stratejik dönüşü­mün meyvelerini almaya başla­dık. Tat Gıda’nın kurumsal alt­yapısı ile bizim girişimci ruhu­muzun birleşimi, rekabetçi bir yapı ortaya çıkardı.

2025 yılının ilk yarısında brüt kârımızı yüzde 30 artırarak 393,2 milyon TL’ye, esas faaliyet kârımızı 93,4 mil­yon TL’ye yükselttik. Faiz, Amor­tisman, Vergi Öncesi Kârımız 167,8 milyon TL olarak gerçek­leşirken öz kaynaklarımız yüzde 3 artışla 3,6 milyar TL’ye ulaştı. Faaliyet giderlerimizi yüzde 35 azaltarak 445,6 milyon TL’ye dü­şürdük. Bu sayede gıda sektörün­de sürdürülebilir büyümenin ön­cü şirketlerinden biri olduğumu­zu bir kez daha kanıtladık” diye konuştu.

Güçlü bir küresel marka olma hedefi doğrultusunda, sürdürü­lebilirliği iş modellerinin merke­zine alarak çevreye duyarlı üre­tim süreçleri, dijital tarım uy­gulamaları ve gelişmiş AR-GE altyapısıyla ilerlediklerini di­le getiren Veysel Memiş, üretim anlayışlarını sürdürülebilirlik temelinde çevresel, sosyal ve yö­netişim odaklı bir vizyonla bir­leştirerek ilerlediklerini söyledi. Veysel Memiş, “Sürdürülebilirli­ği şirketimizin DNA’sına işledik. Tat Gıda olarak her adımı sadece bugünün değil, yarının da sorum­luluğunu üstlenerek atıyoruz.

İk­lim krizi, kuraklık ve tedarik zin­ciri riskleri karşısında dirençli bir iş modeli inşa etmeye odak­landık. Uydu destekli izleme sis­temleri, dijital feromon tuzakla­rı, mobil toprak analiz cihazları gibi teknolojileri önce kendi üre­tim sahamızda deniyor ve bura­dan aldığımız sonuçları çiftçile­rimizle paylaşıyoruz. 500’ü söz­leşmeli olmak üzere 1.000’in üzerinde çiftçimize önemli mali­yet avantajları sağlıyoruz. Şirke­timizi geleceğe hazırlarken sek­törümüz için de ilham kaynağı olmaya devam ediyoruz” ifadele­rini kullandı.

“2030 yılına kadar karbon ayak izini yüzde 55 azaltacağız”

Tat Gıda, 2030 yılına kadar kar­bon emisyonlarını yüzde 55 azalt­mayı ve 2050’de Net Sıfır olma­yı hedefliyor. Bu kapsamda, Ma­nisa’da 1,1 milyon euro tutarında güneş enerjisi santrali (GES) ya­tırımını devreye aldıklarını ve enerji ihtiyacının yüzde 19,49’unu yenilenebilir kaynaklardan kar­şılamaya başladıklarını hatırla­tan Veysel Memiş, “Afyonkarahi­sar’da 9,90 MWp gücünde yeni bir GES yatırım sürecimizi başlattık. Bu santralimizin üretime geçme­siyle elektrik tüketiminin yüzde 97’sini yenilenebilir kaynaklar­dan karşılamış olacağız.

Yaptığı­mız yatırımlarla su geri kazanımı­mız yüzde 30’a yükseldi. Ayrıca, paydaşlarımızla birlikte hayata geçirdiğimiz Domateste Etkili Su Kullanımı Projesi sayesinde yüz­de 23 su tasarrufu sağladık. Yapay zekâ destekli sistemler ve iklim istasyonlarıyla kimyasal kullanı­mında yüzde 22 düşüş elde ettik. 2030 yılına kadar gübre kaynaklı sera gazı emisyonlarını yüzde 30 ve tarımsal kimyasal kullanımını yüzde 20 azaltmış olacağız” dedi.

“Küresel pazarlarda etkinliğimizi artıracağız”

Sürdürülebilir üretim ile tarladan sofraya kadar değer zincirinin tüm aşamalarında bir ekosistem kurarak müşteri güvenini en üst seviyeye çıkartmanın gayretini gösterdiklerini belirten Veysel Memiş, 40’tan fazla ülkeye ihracat yapan Tat Gıda’nın; alanında Türkiye’de 1’inci, Avrupa’da 5’inci ve dünyada ise 12’nci sırada yer alan iddialı ve güçlü bir şirket olduğunu dile getirdi. Genişleyen ürün portföyüyle sadece lezzetli ve sağlıklı ürünler sunmakla kalmadıklarını, aynı zamanda çevre dostu inovasyonlara imza atıklarını vurgulayan Veysel Memiş, “TÜBİTAK, EBRD ve AB destekli projelerle bilime dayalı ürün geliştirme süreçlerimizi güçlendiriyor, uluslararası iş birlikleriyle inovasyon gücümüzü küresel ölçekte artırıyoruz.

Global pazarlarda ortaya çıkabilecek fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek için çalışıyoruz. Bu bağlamda, Avrupa pazarında etkinliğimizi artırabilmek adına Hollanda’da yüzde 100 bağlı ortaklık kurmaktayız. Avrupa’da daha hızlı hareket etmek ve mikro siparişlere yanıt verebilmek amacıyla bu adımı attık. Orta vadede üretim yatırımlarını da değerlendiriyoruz.” diye konuştu.