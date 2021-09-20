Tat Gıda, dijital tarım ile verimliliği yüzde 40 artırdı

Tat Gıda, domates üretimini uluslararası standartlara yükseltmek ve sürdürülebilir kılmak için dijital teknolojilerine yönelik yatırımlarına devam ediyor.

Çiftçinin eğitimi, verimlilik ve tarımda dijitalleşme odaklı projeler gerçekleştiren Tat Gıda, bugüne kadar akıllı tarım uygulamaları ve mekanizasyona 7,5 milyon TL’nin üzerinde yatırım yaptı.

Her yıl yaklaşık 2 bin 500 dekarlık alanda üretim gerçekleştiren Tat Gıda, ‘Domatesin Önderleri’ programıyla sanayi domatesi tarımında dijitalleşmeyi stratejik öncelik olarak belirlerken, veri toplamadan yorumlamaya, mekanizasyondan uzaktan takibe kadar farklı dijital çözümlerle üreticiye destek veriyor.

Şirket, uyguladığı dijital tarım ile verimi 35-40 oranında artırırken, maliyetlerde ise yüzde 30 düşüş sağladı.

“Çiftçiye rol model oluyoruz”

Son yıllarda daha belirgin şekilde hissedilen iklim krizi ve kuraklık nedeniyle daha az kaynak kullanımı ile daha verimli üretimin öneminin arttığına dikkat çeken Tat Gıda Genel Müdür Yardımcısı Hakan Turan, çözümün bilime dayalı dijital tarımla mümkün olduğunu söyledi.

Tat Gıda olarak her yıl yaklaşık 2 bin 500 dekar alanda dijital tarım uygulamalarıyla domates tarımı yaptıklarını anlatan Turan, “Bilimsel temelli dijital tarım ile son derece başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Yaptığımız bu uygulamalarla ve iyi örneklerle çiftçiye rol model oluyoruz. Genç ve dinamik ziraat ekibimizle, devamlı olarak sahada yeni uygulamalar üzerinde çalışıyoruz. Bu alandaki tarım çalışmalarımız temel amacı uyguladığımız modern tarım teknikleri ile verimi artırmak ve bu tecrübeleri sözleşmeli çiftçilerimizle paylaşmak.” diye konuştu.

“Maliyetleri ton ürün başına yüzde 30 düşürdük”

Tarımda dijital teknolojilerin kullanımına, yaygınlaştırılmasına ve sanayi domatesi tarımının gelişimine öncülük etmek amacıyla ‘Dijital Tarım Tarlası’ konseptiyle domates üretmeye başladıklarını belirten Turan, 2019 ve 2020 yıllarında, uygulama alanını büyüterek, yaklaşık 2 bin 500 dekarlık bir alanda dijital tarım çözümü ve uygulamalarının kullandıklarını bildirdi.

Bursa Karacabey havzasında geleneksel yöntemlerle yapılan tarım sonucunda dekar başına elde edilen ortalama verim 7-8 ton iken, Tat Dijital Tarım Tarlası’nda dijital çözümler ve iyi tarım uygulamalarının yardımıyla dekar başına 10-11 ton seviyelerinde verim elde ettiklerini söyleyen Turan, şunları kaydetti: “Bu da domates tarımında en iyi örneklerin görüldüğü Kaliforniya bölgesi sonuçları seviyesinde. Dekar başına verim artışı ile domates başına yetiştirme maliyetinin bölge ortalamasına göre yüzde 30 seviyelerinden daha düşük olduğunu görüyoruz. Biliyoruz ki dijital tarım bir zorunluluk. Dünyanın geleceği için tarımın ne kadar önem taşıdığının artık hepimiz farkındayız; daha az gübre, su, kimyasal gibi kaynak kullanımını azaltmak karbon ayak izini sıfırlamak için tarımda sürdürülebilirliğe yatırım yapmak mecburiyetindeyiz. Çiftçilerimiz de gün geçtikçe bu konuda daha da bilinçleniyor. Tat olarak, deneyimlerimizi üreticilerimizle paylaşarak, maliyet – verimlilik - sürdürülebilirlik ekseninde başarılı sonuçlar almalarına katkıda bulunduğumuz için mutluyuz.”

Yeni dijital uygulamalara 11 milyon TL’lik yatırım planlıyor

Dijital tarım uygulamalarında bugün ulaşılan noktanın dünya seviyesinde olduğunu belirten ve dijital tarıma daha stratejik bir ajanda ile gelecek yıllarda da yatırım yapmaya devam edeceklerini söyleyen Turan, “Geniş ölçekte veri toplama, karar destek sistemleri ve mekanizasyon konularının öncelikli yatırım alanlarımız olmasını planlıyoruz. Buradan elde edeceğimiz öğrenimleri çiftçilerimizle paylaşmaya, onların daha verimli üretim yapmaları için destek vermeye devam edeceğiz. Gelecek yıl, mekanizasyon ve yeni dijital yatırımlar için 11 milyon TL’lik yatırım planımız bulunuyor. Tat Gıda olarak önümüzdeki dönemde bu alanda çok daha heyecan verici projelerimiz var, bu vizyona yürekten inanıyoruz. Amacımız çiftçimize rakip olmak değil rol model olmaktır.” ifadelerini kullandı.