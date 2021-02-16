Tat Gıda, geçen yıl 167 milyon TL net dönem kârı elde etti

Uzun vadeli iş planları çerçevesinde ana faaliyet alanı olan ve toplam kârlılığı içinde daha yüksek paya sahip salça, domates ve konserve ürünleri iş koluna odaklanma kararı alan Tat Gıda, bu yönde önemli adımlar attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2021 yılı Ocak ayında, süt ve süt ürünleri iş kolundaki tüm varlıkların satışına yönelik sözleşme imzalayan Tat Gıda, makarna ve unlu mamüller iş kolunda faaliyetin durdurulması sonrasında 2020 yılında geriye kalan varlıkların satışını da tamamladı.



Verilen bilgiye göre, 2020 yılında toplamda 167 milyon TL net kâr açıklayan Tat Gıda, ana faaliyet alanı salça, domates ve konserve iş kolundan 71 milyon TL net kâr elde etti. 2020 yılında “durdurulan faaliyetler” altında yer alan makarna ve unlu mamuller iş kolundaki gayrimenkul ve diğer varlıkların satışından 72 milyon TL, süt ve süt ürünleri iş kolundan ise 24 milyon TL net kâr elde edildi.

2020 yılında salça, domates ve konserve iş kolundan 803 milyon TL, durdurulan faaliyetler altında yer alan süt ve süt ürünleri iş kolundan ise 694 milyon TL ciro edildi. Tat Gıda’nın faaliyeti devam eden salça, domates ve konserve ürünleri iş kolunda ihracatı yüzde 131 artış ile 217 milyon TL olarak gerçekleşirken, brüt kârı yüzde 48 artış ile 254 milyon TL, faaliyet kârı yüzde 47 artışla 122 milyon TL oldu. FAVÖK ise yüzde 59 artış ile 134 milyon TL’ye yükseldi.

"Salça, domates ve konservede yüzde 45 büyüdük"

Açıklamada görüşlerine yer virilen Tat Gıda Genel Müdürü Oğuz Aldemir, gıda sektörü için zor bir yıl olsa da her türlü koşulda tüketici beklentilerini göz önünde tutarak, yenilikçi ve hızlı bir şekilde hareket ederek 2020 yılını bir önceki yıla göre başarıyla tamamladıklarını söyledi. Türkiye’nin en büyük gıda şirketlerinden biri olmaya devam ettiklerini belirten Aldemir, "2020 yılında salça, domates ve konserve ürünleri işimizde 803 milyon TL ciro ve yüzde 45 büyüme kaydederek bu alandaki gücümüzü ortaya koyduk. Bu zorlu süreçte çalışma arkadaşlarımın göstermiş olduğu yüksek feragat ve başarı ile birlikte finansal anlamda olduğu kadar pazar payları açısından da başarılı sonuçlar elde ettik. Güven ve kaliteli hizmet anlayışımızla müşterilerimize her zaman daha iyisini sunmak ve her koşula hızla adapte olarak çalışmalarımıza var gücümüzle devam etmek önceliğimiz olmaya devam edecek. Önümüzdeki dönemde pazar lideri olduğumuz Tat ürünleri iş birimine daha fazla odaklanarak ve yatırımlarımızı artırarak, sürdürülebilir karlılık ve hızlı büyümemizi devam ettirmeyi hedefliyoruz.” dedi.

"Irak ve Avrupa pazarında önemli anlaşmalara imza attık"

İhracatın Tat Gıda’nın sürdürülebilir ve kârlı büyüme hedefleri içinde önemli bir yer tuttuğunu belirten Oğuz Aldemir, bugün 38 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini bildirdi. Dış pazarlada tüketici beklentilerine uygun ürünler sunduklarını kaydeden Aldemir, mevcut ülkelere yaptıkları ihracatın yanında, yeni pazarlara girme noktasında kararlı bir şekilde çalıştıklarını ifade etti.

Pandemiye rağmen 2020 yılı içinde Irak ve Avrupa pazarında önemli anlaşmalara imza attıklarının bildiren Aldemir, şunları söyledi: "Güvenli ve sağlıklı üretim süreçlerimizle, ihracat faaliyetlerimizde 2020 yılı içinde bir önceki seneye göre ciromuzda yüzde yüzde 131 büyüme elde ettik. Bu büyümenin arkasında güvenli tedarik zincirimiz, lezzetinden ve kalitesinden ödün vermeyen ürünlerimiz ve yenilikçi teknolojilerimiz yer alıyor. Uzun yıllardır faaliyet gösterdiğimiz süt ve süt ürünleri kategorisinden odaklı ve karlı büyüme stratejimiz doğrultusunda çıkma kararı aldık. Satış anlaşmasının ocak ayında imzalanması üzerine, başta Rekabet Kurulu onayı olmak üzere resmi işlemlerin tamamlanmasını takiben devir sürecini sonuçlandırmayı hedefliyoruz. Bundan sonra yolumuza ana iş kolumuz olan salça, domates ve konserve ürünleri kategorisinde, Tat markamız ile yeni yatırım fırsatları gözeterek hem yurtiçinde hem de yurtdışında odaklı ve karlı bir büyüme stratejisi ile güçlenerek devam edeceğiz.”