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Tat Gıda, makarna ve unlu mamül faaliyetlerini sonlandırdı

Tat Gıda, Pastavilla, Kartal, Lunch & Dinner markalarının Durum Gıda'ya devrine onay çıkmasının ardından, makarna ve unlu mamüller iş kolunda faaliyetlerini sonlandırdığını açıkladı.

Tat Gıda, makarna ve unlu mamül faaliyetlerini sonlandırdı
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Şirket'ten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"02.08.2019 ve 01.10.2019 tarihli özel durum açıklamalarımızda belirtilen Pastavilla, Kartal, Lunch & Dinner markalarının Durum Gıda
Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye devrine Rekabet Kurumu tarafından izin verilmesini takiben devir işlemleri tamamlanarak makarna ve unlu mamuller iş kolundaki faaliyetlerimiz sonlandırılmıştır."

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