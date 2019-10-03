Tat Gıda, makarna ve unlu mamül faaliyetlerini sonlandırdı
Tat Gıda, Pastavilla, Kartal, Lunch & Dinner markalarının Durum Gıda'ya devrine onay çıkmasının ardından, makarna ve unlu mamüller iş kolunda faaliyetlerini sonlandırdığını açıkladı.
Şirket'ten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:
"02.08.2019 ve 01.10.2019 tarihli özel durum açıklamalarımızda belirtilen Pastavilla, Kartal, Lunch & Dinner markalarının Durum Gıda
Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye devrine Rekabet Kurumu tarafından izin verilmesini takiben devir işlemleri tamamlanarak makarna ve unlu mamuller iş kolundaki faaliyetlerimiz sonlandırılmıştır."