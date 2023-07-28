Tat Gıda'da bağlayıcı teklif verme aşamasına geçildi

Tat Gıda Mayıs ayında yaptığı açıklamada, şirketin ana ortağı Koç Holding'in sahip olduğu Tat Gıda paylarının satışı dahil stratejik alternatiflerin değerlendirilmesi amacıyla çalışma başlattığını ve finansal danışmanlık alınması için görevlendirme yapıldığını belirtmişti.

Koç Holding'den bu sabah KAP'a yapılan açıklamada, "Çeşitli uluslararası ve yerel potansiyel alıcılardan alınan bağlayıcı olmayan teklifler; alım konusundaki istekleri, stratejik yaklaşımlarının Tat Gıda'nın mevcut değerleri ve büyüme potansiyeli ile uyumu, finansal pozisyon ve ödeme güçleri gibi kriterler esas alınarak değerlendirilmiş olup, uygun görülen adaylarla gizlilik hükümlerine uymak kaydıyla detay inceleme ve bağlayıcı teklif verme aşamalarının yer alacağı ikinci faza geçilmiştir" denildi.