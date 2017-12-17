Tat Gıda'dan 30 milyon dolar ihracat geliri hedefi

17 Aralık 2017

Türkiye’de ihracata dönük tarımsal endüstrinin kuruluşuna öncülük eden ve 50. Yılını kutlayan Tat Gıda Sanayi A.Ş., Japonya’nın en büyük gıda markalarından biri olan Kagome Co. Ltd. ile domates ürünleri ihracatına yönelik anlaşmasını yeniledi. Tat Gıda, üç yıllık sözleşme çerçevesinde Japon firmaya 30 milyon dolar tutarında salça ve domates ürünleri ihraç etmeyi hedefliyor.

Tat Gıda’yla Kagome’nin bundan 35 yıl önce başlayan işbirliğinin yenilenen kontratı Japonya’nın başkenti Tokyo’da Tat Gıda Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Arzu Aslan Kesimer, Kagome Co. İcra Kurulu Üyesi Takashi Hashimoto ve SC Foods Co. Başkanı Tetsuro Tajima tarafından imzalandı.

Japonya’nın dev gıda şirketi Kagome ile 1983 yılından bu yana devam eden işbirliklerinin yenilenmesi ve anlaşmanın sürdürülebilir olmasından dolayı kendilerini mutlu ve gururlu hissettiklerini ifade eden Tat Gıda Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Arzu Aslan Kesimer, ‘‘Japonların kaliteye verdikleri önem tüm dünya tarafından bilinir. Kagome Co. ve Sumitomo Corporation 35 yıldan bu yana ürünlerimizin kalitesine güven duyarak bizi gururlandırıyor. Tat Gıda olarak çiftçilerimizle çok yakın çalışarak, 50 yıldır bitmeyen bir tutkuyla domatesi yüksek teknolojilerle işleyip en üstün kaliteli ürünleri üretiyor ve ihraç ediyoruz. Bu şekilde yurdumuza uzun yıllardır döviz girdisi sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. Karşılıklı güvene dayalı bu işbirliği uzun yıllardır devam ediyor. Kültürüne hayranlık duyduğum Japonya’da Türk domateslerinden yapılan domates suyu ve ketçapları beğeniyle tüketiliyor. Hem Tat çalışanlarının hem Tat çiftçisinin bu beğenide büyük emeği var. Japon iş insanlarının da bu emeği kıymetli buluyor olması, uzun süreli ve güvene dayalı işbirliklerine verdikleri önem bizi domates işinde daha da iyi olmak için yüreklendiriyor.’’ dedi.