Tat Gıda’dan Avrupa hamlesi: Hollanda’da yeni şirket kuruyor

Tat Gıda, küresel büyüme hedefleri doğrultusunda, markasının uluslararası alanda daha etkin hale gelmesi ve ihracat kapasitesinin artırılması amacıyla Hollanda’da yüzde 100 bağlı ortaklık şeklinde bir şirket kurma kararı aldı.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, kuruluş sürecine ilişkin gerekli başvuruların ilgili kurumlara yapılacağı belirtildi.

Avrupa pazarında ihracat payını güçlendirme adımı

Açıklamada, "Yeni kurulması planlanan şirket ile, Avrupa'daki müşterilerimize daha hızlı ve esnek çözümler sunarak hizmet kalitesinin artırılması, böylece tedarik süreçlerinin iyileştirilmesi ve küçük ölçekli siparişlere daha hızlı yanıt verilmesi amaçlanmaktadır. Hollanda'nın stratejik konumunun, gelişmiş lojistik altyapısının ve Avrupa Birliği içindeki avantajlı ticaret koşullarının bu girişimin Avrupa pazarındaki varlığımızı ve ihracat payımızı güçlendirmeye yönelik katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Şirket, süreçle ilgili gelişmeleri mevzuata uygun şekilde kamuoyuna duyuracağını bildirdi.