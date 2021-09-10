Tat Gıda’ya yeni Genel Müdür

Gıda sektöründe 50 yıldan uzun süredir faaliyet gösteren Tat Gıda’nın Genel Müdürlük pozisyonuna perakende sektörünün deneyimli isimlerinden Evren Albaş getirildi. Albaş, 16 Ağustos 2021 itibarıyla görevine başladı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği’nden mezun olan Evren Albaş, yüksek lisansını İstanbul Teknik Üniversitesi’nde yaptı. 1993-1995 yılları arasında Araştırma Mühendisi olarak T.E.E A.Ş’de profesyonel hayata adım atan Albaş, 1995-1999 yılları arasında Arçelik’te Ar&Ge Mühendisi olarak görev aldı. 1999-2003 yılları arasında Artesis A.Ş’ye transfer olan Evren Albaş, Ar&Ge Uzmanı olarak çalıştı.

2003 yılında Arçelik’e geçerek Satınalma Uzmanı görevini sürdüren Albaş, sırasıyla Satınalma Yöneticisi, Satınalma Grup Yöneticisi, Temin Ürün Direktörü olarak görevlerinde bulundu. Arçelik’te çeşitli pozisyonlarda başarılı işlere imza atan Evren Albaş, son olarak Arçelik’te Sahra Altı Afrika Bölge Direktörü ve Güney Afrika’nın lider beyaz eşya markası Defy Ltd.’nin Genel Müdürü olarak Güney Afrika Cumhuriyeti’nde görev yapmaktaydı.