Tatar Global, ihracatta TurkishExporter ile güçlü bir başlangıç yaptı

2006 yılından beri faaliyet gösteren Tatar Global, gıda, endüstriyel, elektrik ve kozmetik gibi sektörlerde 6 ay gibi kısa bir sürede ihracat alanında TurkishExporter ile başarılı performans sonucuna ulaştıklarını belirtti. Tatar Global birkaç farklı sektörde faaliyet gösteren üreticilerin temsilciliğini yaparak ürünlerini çeşitli firmalara pazarlıyor.

Tüm dünya pazarlarına açılmak için de araştırma faaliyetlerini sürdürürken bölgede daha geniş bir müşteri portföyüne sahip olmayı amaçladıklarını ifade eden Tatar Global Dış Ticaret Yetkilisi M. Hakan Tatar, "Yaptığımız araştırmalar sonucunda tedarikçilerin, üreticilerin ve tüketicilerin birçok ihtiyaç ve taleplerini karşıladığına inandığım B2B e-ihracat platformu TurkishExporter’un dış ülkelerle bağlantı kurmada çok iyi bir köprü olduğunun kanaatindeyim. Bizim firmamıza da dış piyasaya açılmanın gerçek ve doğru bir tercih yaparak TurkishExporter’a üye olduk." dedi.

Dünyada hızla değişen üretim ve ticaret normlarına uyum sağlamak ve sürdürülebilir ihracat için gerekli önlemleri almak için şu an sektörün olmazsa olmazı e-ihracatı kullandıklarını belirten Tatar Global Dış Ticaret Yetkilisi M. Hakan Tatar, "Global pazardaki rekabet gücümüzü yükselterek pazardan daha büyük pay almak için hayata geçirdiğimiz çalışmalardan biri olan E-ihracat platformu TurkishExporter ile 4 yeni ülkeye daha ihracat gerçekleştirdik. Platform dünya ülkeleri ile aramızda güvenilir köprü oldu. Hedefimiz her ay yeni bir ülkeye daha ürün vermek ve 2 milyon yıllık ciroya ulaşmaktır." ifadelerini kullandı.

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