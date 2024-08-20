Tatil bütçesiyle ev sahibi olmak isteyenlere özel proje

“Tatil bütçenizle hem kendi tatil evinize sahip olabiliyor hem de ömür boyu tatil garantisi elde ediyorsunuz” diyerek projenin farkını ortaya koyan Sur Tatil Evleri GYO Genel Müdürü Ömer Faruk Elmas, "Kullanmadığınız dönemlerde tatil evinizi kiraya vererek ek gelir elde etme şansı da sizi bekliyor" diyor.

0 peşinat, 0 faiz ve 24 aya varan taksit seçeneklerine sahip yeni nesil devre mülkler, otel konforunda ve full eşyalı olarak teslim ediliyor. Sur Tatil Evleri GYO peşinatsız ve ara ödemesiz modeline ek yeni kampanyası ile aynı taksit tutarına bir değil, iki hafta devre mülk sahibi olma imkânı da sunuyor.

Tatil deneyimi yatırım fırsatıyla birleşiyor

Projenin devre mülk sahiplerine kazanç sağladığını belirten Elmas, ‘’Sur Yapı Tatil Evleri Antalya, sadece tatil yapmakla kalmayıp, tatil evinizi bir yatırım aracı olarak da kullanabileceğiniz bir fırsat sunuyor. Üstelik Antalya gibi turistik açıdan son derece popüler bir lokasyonda yer aldığımız için, kiralama potansiyelimiz de oldukça yüksek. Yani, tatil evinizi kullanmadığınız dönemlerde, bu mülkten düzenli bir gelir elde edebilir, tatil keyfini kazanca dönüştürebilirsiniz. Ayrıca 1 kere ödeme yaptığınız için tatil maliyetinizde sabitlenmiş oluyor. Sur Yapı Tatil Evleri, bu yönüyle tatil deneyimini, uzun vadeli bir yatırım fırsatıyla birleştirerek fark yaratıyor.’’

66 metrekareden 143 metrekareye kadar farklı seçenekler

Elmas, ‘’Devre mülk sahiplerinin tercihine göre sunulacak kişiye özel hizmetler, yeni nesil tatil evlerinin en önemli özelliklerinden biri olarak öne çıkıyor. 7/24 otel hizmetlerinin sunulacağı proje sakinleri, tek valizle tatil evlerine yolculuk yapacak, pek çok hizmeti aynı anda bulabilecekler.

66 metrekareden 143 metrekareye kadar daire seçenekleri bulunan devre mülklerde 1+1 evler 4 kişi, 2+1 evler 6 kişi, 3+1 evler ise 8 kişi kapasitesine sahip. Devre mülk sakinleri, beyaz eşyalar, oturma grupları, küçük ev aletleri ve ev tekstili gibi her türlü ihtiyaca cevap veren eşyaları evlerinde kullanıma hazır halde bulacak. Özel plajı, yemyeşil alanları, açık ve kapalı yüzme havuzları, spa, fitness merkezi ve çocuk oyun alanları gibi birçok sosyal olanakla donatılmış durumda. Aynı zamanda, projede bulunan restoranlar, kafeler ve alışveriş alanları sayesinde tatilciler, her türlü ihtiyaçlarını kolayca karşılayabiliyor.’’

Özel plaj konforu

Projenin kumsallı yüzme havuzu ve Konyaaltı sahilinde kendine ait bir plajı bulunduğuna dikkat çeken Elmas, “Tesisimizde farklı büyüklük ve konseptlerde tematik havuzlar bulunuyor. Kumsallı yüzme havuzu, dalga havuzu, kapalı havuzlar, sıcak ve soğuk su yüzme havuzları, aquapark, kadınlara özel yüzme havuzları ile sonsuzluk ve zen havuzları gibi birçok aktivite alanı devre mülk alıcılarımızın tercihine sunduğumuz geniş yelpaze arasına dahil” ifadelerini kullandı.