Tatlıpınar Enerji’den hisse devri açıklaması

Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. (TATEN) tarafından 23 Ağustos 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde Uludağ Tur-Uludağ Turizm ve Ticaret A.Ş. Paylarının Devrine İlişkin Devir Bedelinin Şirket Hesaplarına Ödenmesi hakkında açıklama yapıldı.

Şirketten yapılan açıklama şu şekilde:

Şirketimizin halka arz izahnamesinde de yer aldığı üzere;

Şirketimizin 31.03.2023 tarihli finansal tablolarında özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar kaleminde yer alan ilgili tarih itibariyle iştiraki Uludağ Tur-Uludağ Turizm ve Ticaret A.Ş.’nin (Uludağ Turizm) sermayesinde sahip olduğu payların tamamını 24.07.2023 tarihinde, Şirketimizin halka arz esnasındaki faaliyet konusunun sadece yenilenebilir enerji yatırımları alanında odaklanma iradesi ile birlikte Akdeniz İnşaat ve Eğitim Hizmetleri A.Ş. (Akdeniz İnşaat)’ye 575.000.000,00 TL bedel karşılığı devredilmiştir.

İlgili devir bedeli Akdeniz İnşaat tarafından, Akdeniz İnşaat, Ali İbrahimağaoğlu ve Hüseyin Avni İbrahimağaoğlu’nun halka arz kapsamındaki ortak satışı gelirlerinden olmak üzere 17.08.2023 tarihi itibarıyla Şirketimiz hesaplarına ödenmiştir. Saygılarımızla