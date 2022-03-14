Tatmetal, toplumsal eşitlik için eşit değer diyor

Tatmetal toplumsal cinsiyet eşitliğinden başlayarak toplumun farklı alanlarındaki eşitsizlikleri engellemek ve çalışanlarında sosyal farkındalığı artırarak harekete geçmelerini sağlamak amacıyla Eşit Değer Duyarlılık Hareketi’ni başlattı.

Bu kapsamda ilk adımı toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin çözümüne yönelik küresel amaç birliği kapsamında atam firma, KPMG Akademi iş birliğiyle Toplumsal Cinsiyet Eşitliği eğitimlerini programına aldı.

600’ü aşkın Tatmetal çalışanının katılacağı ve yıl boyu sürecek eğitimlerde ‘cinsiyet eşitliği terimleri’, ‘toplumsal cinsiyet kalıp yargıları’, ‘eşitsizliğin dilsel ve sembolik inşası’, ‘bilinçdışı önyargılar’, ‘ev içi iş bölümü’, ‘cam tavanlar’ gibi konular ele alınacak.

Son 10 yılda çalışan sayısı yüzde 123 artarken kadın çalışan istihdam oranında yüzde 172’lik bir artış sergileyen Tatmetal ayrıca kendisi ve eşi çalışan çocuklu çalışanlarına kreş yardımında bulunuyor.