TAV, ABD'de 5'inci yolcu salonunu açacak

03 Mart 2020

TAV Havalimanları'ndan yapılan açıklamaya göre, TAV İşletme Hizmetleri, Capital One iş birliği ile Washington Havalimanı'nda bir yolcu salonu açmak ve 10 yıl boyunca işletmek üzere havalimanı yönetimiyle anlaşmaya vardı.

Söz konusu anlaşma ile TAV'ın ABD'de 3 havalimanında işlettiği yolcu salonu sayısı 5'e yükseldi. Şirket, New York JFK ve Florida Palm Beach Havalimanı'nda da hizmet veriyor.

Washington'da yeni açılacak 850 metrekarelik yolcu salonu yeşil bina prensiplerine uygun şekilde inşa edilecek. Güvenlik kontrolünün çıkışında bulunan alanda zengin bir yiyecek-içecek menüsü, SPA hizmetleri, duş ve çocuk oyun alanı yer alacak.

Washington Dulles Havalimanı 2019'da önceki yıla göre yüzde 3,1 artışla 25 milyon yolcuya hizmet verdi. THY, İstanbul'dan Washington'a haftanın 7 günü direkt uçuş düzenliyor.

"ABD'de bu alanda hızlı bir şekilde büyümeyi planlıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV İşletme Hizmetleri İcra Kurulu Başkanı Güçlü Batkın, şu an 28 ülkedeki 41 havalimanında 80'den fazla özel özel yolcu salonu işlettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Misafirlerimizin ihtiyaç ve beklentilerini yakından takip ederek tasarladığımız özel yolcu salonlarında yılda yaklaşık 8 milyon yolcuya hizmet veriyoruz. Dünyanın en büyük havacılık pazarı olan ABD'de bu alanda hızlı bir şekilde büyümeyi planlıyoruz. Havalimanı hizmetleri konusunda tüm dünyada tercih edilen bir marka haline geldik. ABD'nin en büyük bankalarından Capital One ile iş birliğimizi daha da ileriye taşımayı umuyoruz."

Capital One Başkan Yardımcısı Lauren Liss de "Capital One olarak, müşterilerimizin seyahat ve yeme içme konusunda tutkulu olduklarını biliyoruz ve onlara farklılaştırılmış deneyimler ve ayrıcalıklar sunmak üzere çalışıyoruz. Merkez ofisimizden birkaç kilometre uzaklıkta yer alan ve Capital One için özel olarak ayrılan ilk yolcu salonumuz, Dulles Havalimanı'ndan geçen ziyaretçilere dinlenme olanağı sunacak." ifadelerini kullandı.

Havalimanını yöneten Metropolitan Washington Havalimanı Otoritesi (MWAA) Başkan Yardımcısı Jerome L. Davis ise ulusal başkent bölgesinin ana uluslararası havalimanı olan Dulles'de yeni heyecan verici alanın yolcuların hizmetine sunmak üzere TAV İşletme Hizmetleri ve Capital One ile çalışmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.