TAV, Almatı Havalimanı için görüşmelere devam ediyor

27 Kasım 2019

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, "Almatı Havalimanı'nı satın almak üzere görüşmelere devam ediyoruz. Görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde, Türkiye-Kazakistan'ın kültürel ve ticari bağlarının daha da gelişmesi için önemli bir adım atılmış olacak." ifadelerini kullandı.

TAV'dan yapılan açıklamaya göre, Kazakistan'ın başkenti Almatı'da düzenlenen "Almaty Investment Forum"da, 500'e yakın iş insanı, üst düzey kamu görevlileri ve yatırımcılar buluştu.

Açıklamada forumdaki konuşmasına yer verilen Şener, Almatı Havalimanı'nı satın almak üzere görüşmelere devam ettiklerini belirterek, sürecin olumlu sonuçlanması halinde gerçekleştirmeyi planladıkları projeleri aktardı.

Havalimanının turizmin geliştirilmesi ve bölgenin kalkınmasında önemli bir rol üstlendiğini vurgulayan Şener, kamu ve özel sektörle iş birliği halinde tüm paydaşlar için en yüksek faydanın yaratılacağını bildirdi.

Dünya ölçeğinde bakıldığında, gelecek dönemde, havacılıkta en hızlı büyüyecek bölgenin Asya olduğunu kaydeden Şener, 20 yıl içinde Asya kıtasında 3 milyar kişinin daha orta sınıfa geçeceğini ve havalimanlarını kullanacağı öngörüsünde bulundu.

TAV Havalimanları'nın ürün ve hizmetlerinin 28 ülkede 100'e yakın havalimanında yer aldığı bilgisini veren Şener, şirketin sahip olduğu bilgi birikimiyle, havalimanı işletmeciliğinde küresel ölçekte tercih edilen bir marka olduğunu belirtti.

Şener, TAV'ın Almatı Havalimanı'nı almasının, Türkiye ve Kazakistan arasındaki kültürel ve ticari bağların daha da gelişmesi için önemli bir adım olacağını kaydetti.

Açıklamada verilen bilgilere göre, forumda düzenlenen panelin ardından Almatı Vali Yardımcısı Saparbek Tuyakbayec ve Sani Şener arasında "iyi niyet anlaşması" imzalandı. Anlaşmayla, TAV'ın havalimanı satın alma işlemini tamamlaması halinde, bölgenin kalkınması için yoğun iş birliği yapılması planlanıyor.

TAV, 8 Kasım'da yaptığı açıklamada Almatı Havalimanı'nı satın almak üzere görüşmelere başladığını belirtmişti.