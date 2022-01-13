TAV: Almatı Havalimanı uçuşlara açıldı

Kazakistan’da 5 Ocak akşamı güvenlik gerekçesiyle uçuşlara kapatılan Almatı Havalimanı, bugün yeniden uçuşlara açıldı.

TAV'dan yapılan açıklamada havalimanının ilk etapta sabah 08:00 ve akşam 21:00 saatleri arasında hizmet vereceği belirtildi.

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener “Güvenlik güçlerinin düzeni sağlamasıyla birlikte de havalimanını yeniden operasyona açmak üzere çalışmalara başladık ve gerekli izinlerin de alınmasıyla bu sabah itibariyle havalimanını uçuşlara açtık. Orta Asya’nın coğrafi ve ekonomik olarak en büyük ülkesi olan Kazakistan’ın geleceğine inanıyoruz. Ülkede gündelik hayatın normalleşmesiyle birlikte uçuş trafiği de hızla toparlanacaktır” dedi.

Sabah saatlerinde uçuşlar gerçekleşti

Almatı Havalimanı’nda uçuşların başlamasıyla Air Astana, Flydubai, Scat, Qazakair ve Nordwind havayolları sabah saatlerinde uçuşlarını gerçekleştirdi.

Ülkenin bayrak taşıyıcı havayolu Air Astana’nın ana üssü olan Almatı Havalimanı, 2021’de 6,1 milyon yolcuya hizmet verdi. Pandemiye karşın hızlı bir şekilde toparlanan yolcu trafiği 2019’un yüzde 94’üne ulaştı.

Bek Air, SCAT Airlines ve Qazak Air de havalimanını üs olarak kullanıyor. Türk Hava Yolları ve Pegasus’un İstanbul ve Almatı arasında düzenli direkt uçuşları bulunuyor. Yolcu trafiğinin yaklaşık yarısını Air Astana üstlenirken kargoda ilk sırada THY yer alıyor.