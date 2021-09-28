TAV, Almatı için 300 milyon dolar kredi aldı

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, TAV Havalimanları liderliğindeki bir konsorsiyumun Kazakistan'ın en büyük şehri Almatı'daki havalimanındaki iyileştirmeleri finanse etmek için 300 milyon dolar kredi aldığını açıkladı.

EBRD ve Dünya Bankası'nın bir kolu olan Uluslararası Finans Kurumu, projenin 780 milyon dolarlık toplam maliyetine 150'şer milyon dolar katkıda bulundu.

TAV ve VPE Capital’in oluşturduğu konsorsiyum, Almatı Havalimanı’nı tüm işletmeleriyle birlikte 415 milyon dolar karşılığında satın almak üzere anlaşmıştı. TAV’ın satın konsorsiyumdaki payı yüzde 75’ten az olmayacak şekilde oluşturulmuştu.

Almatı Havalimanı'nı bu yıl devralan TAV Havalimanları'nın CEO'su Sani Şener, havalimanına 200 milyon dolar yatırım yapacaklarını ve kapasitesini iki katına çıkaracaklarını açıklamıştı.