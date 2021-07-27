TAV altı ayda 13,1 milyon yolcuya hizmet verdi

TAV Havalimanları yılın ilk yarısına ilişkin finansal sonuçları açıkladı. Buna göre, şirket söz konusu dönemde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artışla 155,9 milyon avro ciro elde etti.

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, "Şirketimiz için oldukça verimli geçen 2021'in ilk çeyreğinde Türkiye'deki havalimanlarımız ikişer sene süre uzatımı ve kira ötelemesi aldı. Ayrıca gene aynı dönemde, Tunus borç yapılandırması ile bir defaya mahsus 109 milyon avro tutarında bir finansal gelir yarattık." ifadelerini kullandı.