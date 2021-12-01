TAV, Antalya Havalimanı'na teklif verecek

TAV Havalimanları Holding , işletmesini Fraport'la birlikte yürüttüğü Antalya havalimanının kapasite artırımı ve işletme haklarının kiralanması ihalesine teklif vereceğini açıkladı.

Şirket, dün akşam KAP'a yaptığı açıklamaya göre Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından bugün yapılacak olan ihaleye Fraport ile birlikte teklif edecek.

İkili konsorsiyumda TAV'ın yüzde 51 payı bulunuyor.