TAV CEO'su Kaptan: Havalimanlarında yüzde 80 toparlanma bekliyoruz

TAV İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan, "Bölgemizde bu yıl havalimanlarında yüzde 80 toparlanma bekliyoruz, 2019 büyümesi ise 2023’te yakalanır. TAV olarak bölgemizde büyümeye devam edeceğiz." dedi.

Kaptan, Dünya Gazetesi Web TV "Patronlar Anlatıyor" programında yaptığı röportajda, "Afrika’da Tunus dışında yatırım düşünüyoruz. Lagos ve Abuja havalimanlarının yılın son çeyreğinde yapılması planlanan ihale sürecine hazırlıyoruz. 2022 2.çeyreğinde, 2019 2.çeyreğine göre daha iyi bir performans gösterdik, 3.çeyrek daha iyi olacak." diye konuştu.

Yüzde 50-50 temettü politikalarının devam edeceğini vurgulayan Serkan Kaptan, "Bu yıl ciromuz 2018-19 toplam cirosuna çok yakın, EBİTDA’mız da yüksek olacak. Net kârlılık da o yıllara göre daha düşük ama 2018’i yakalamamıza az kaldı. Antalya Havalimanı’na 2025 ocak ayına kadar 650 milyon euroluk yatırım söz konusu. Planlar doğrultusunda ilerliyoruz. Antalya’da yolcu kapasitesini 65 milyon yolcuya çıkarıyoruz, ilerde bu rakam 80 milyon olacak." dedi.